온라인 론칭 뒤 팝업 운영 이어 첫 정식 오프라인 매장 선보여 레이어링 중심 스타일·소재 경험 강화한 공간 구성 팝업스토어·백화점 입점 통해 유통 채널 확대 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 신세계까사의 여성복 브랜드 ‘자아(JAAH)’가 스타필드 하남에 첫 공식 매장을 열고 오프라인 유통 채널 확대에 나섰다.

자아는 레이어링 스타일을 중심으로 다양한 활동을 아우르는 라이프스타일 패션 브랜드다. 지난해 온라인 론칭 이후 성수와 청담 등에서 팝업스토어를 운영하며 브랜드 인지도를 높여왔다.

이번에 문을 연 ‘자아 하남 스타필드점’은 브랜드 정체성을 공간 경험으로 구현한 첫 오프라인 매장이다. 고객이 소재와 스타일링을 직접 체험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

매장 공간은 ‘AM to PM’, ‘Mix & Match’, ‘MIXFIT’ 콘셉트를 반영해 스타일링 경험 중심으로 설계됐다. 시간대와 상황에 따라 다양한 스타일 조합이 가능하다는 브랜드 방향성을 공간에 녹여냈다는 설명이다.

신세계까사는 이번 매장을 시작으로 팝업스토어와 백화점 입점 등을 통해 자아의 오프라인 채널을 지속 확대할 계획이다.

신세계까사 관계자는 “자아 하남 스타필드점은 브랜드가 추구하는 스타일과 감도를 고객이 직접 경험할 수 있도록 기획한 첫 공식 매장”이라며 “앞으로도 다양한 오프라인 접점을 확대해 고객과의 만남을 넓혀갈 것”이라고 말했다.