LIG넥스원 기술력에 팔란티어 데이터 설루션 접목

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG넥스원은 24일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 팔로알토 팔란티어 사무소에서 팔란티어와 ‘통합방공망 및 무인체계 솔루션 개발협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이날 체결식에는 신익현 LIG넥스원 대표이사와 라이언 테일러 팔란티어 최고수익책임자(CRO) 겸 최고법률책임자(CLO) 등 주요 관계자가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 저고도에서 고고도를 아우르는 통합방공망과 임무유형별 무인 플랫폼을 비롯한 체계종합 분야에서 협업하기로 했다. LIG넥스원이 쌓아온 기술력에 팔란티어의 검증된 데이터 설루션을 접목해 미래전장 연구개발(R&D) 역량을 획기적으로 강화해 나간다는 계획이다.

LIG넥스원과 팔란티어는 2024년부터 양TK 하드웨어와 소프트웨어를 통합, 차세대 솔루션을 개발하기 위해 협력해왔다. 이번 MOU는 향후 UAE를 비롯한 글로벌 수출 대상 국가들의 방위력 제고에 큰 역할을 할 것으로 예상된다.

신 대표이사는 “LIG넥스원은 정밀 유도무기, 무인체계, 감시정찰 등을 아우르는 종합 설루션을 기반으로 대한민국 및 수출 국가 방위력의 첨단화·고도화에 이바지하기 위해 노력해왔다”며 ”팔란티어와의 협력 확대가 국방R&D 역량을 강화하며 글로벌 경쟁력을 한층 높이는 결과로 이어지기를 기대한다”고 말했다.