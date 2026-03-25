삼성 자체 보안 솔루션 ‘녹스(Knox)’ 업계 최고 수준 보안 성능 입증

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자 2026년형 스마트 TV와 스마트 모니터에 적용된 보안 솔루션이 국제 공통평가기준(Common Criteria·CC) 인증을 획득하며 보안 경쟁력을 강화했다. 스마트 모니터가 CC 인증을 받은 것은 업계 최초다.

CC 인증은 정보보호가 필요한 제품의 보안성을 평가하는 국제 표준 인증으로, 전 세계 36개국이 상호 인정하는 글로벌 보안 평가 체계다.

삼성전자는 2015년부터 스마트 TV에 자체 보안 솔루션 ‘삼성 녹스(Knox)’를 적용해 12년 연속 CC 인증을 받아왔다. 올해는 스마트 모니터까지 인증 범위를 확대하며 업계 최고 수준의 보안 성능을 입증했다.

이번 인증은 삼성 스마트 TV와 스마트 모니터에 탑재된 삼성 녹스의 핵심 보안 기능에 대한 엄격한 검증을 거쳐 부여됐다.

주요 검증 항목에는 커널 영역의 무결성을 실시간으로 감시하는 ‘SIM(System Integrity Monitor)’, 웹 브라우저 사용 시 피싱 사이트 접속을 차단하는 ‘WBS(Web Browser Security)’, 실행 파일 서명을 확인해 비인가 프로그램 실행을 막는 ‘UEP(Unauthorized Execution Prevention)’ 등이 포함됐다.

이와 함께 삼성 녹스는 하드웨어 기반 독립 보안 구역인 ‘트러스트존(TrustZone)’, 민감 정보를 별도 보안칩에 저장하는 ‘녹스 볼트(Knox Vault)’, 기기 간 보안 상태를 통합 관리하는 ‘녹스 매트릭스(Knox Matrix)’ 등 다중 보안 구조를 통해 강화된 보안 환경을 제공한다.

녹스 볼트는 네오 QLED 8K TV와 M9·M8 스마트 모니터 등에 적용되며, 녹스 매트릭스는 2024년 이후 출시되는 TV와 모니터 전 모델에 확대 적용되고 있다.

손태용 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “이번 인증을 통해 삼성 녹스가 적용된 스마트 TV와 스마트 모니터가 최고 수준의 보안 환경을 제공한다는 점을 인정받았다”며 “앞으로도 변화하는 디지털 환경에 선제 대응해 고객이 안심하고 사용할 수 있는 보안 기술을 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.