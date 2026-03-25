미국 증권거래위원회에 공모 등록신청서 제출 상장 공모의 규모, 방식, 일정 등은 확정 전

[헤럴드경제=박지영 기자] SK하이닉스가 연내 미국 증권시장 상장을 위한 절차에 들어갔다.

25일 SK하이닉스는 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 위한 공모 등록신청서(Form F-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 24일 비공개로 제출했다고 밝혔다.

SK하이닉스는 신주 발행으로 10조~15조원의 달러 자금을 확보할 것으로 전망하고 있다.

비공개 제출은 기업이 상장 절차를 진행하면서 초기 단계에서 투자자 반응과 시장 상황을 점검하기 위해 활용하는 방식이다.

공모 등록신청서(Form F-1)에는 기업의 재무 상태, 투자 계획, 사업 위험 요소 등이 담긴 것으로 추정된다.

SK하이닉스는 “연내 상장을 목표로 추진하고 있으나 현재 상장 공모의 규모, 방식, 일정 등 세부사항은 확정되지 않았다”며 “최종 상장 여부는 SEC의 등록신청서 검토, 시장 상황, 수요예측 및 기타 제반 여건 등을 종합적으로 고려해 결정될 예정”이라고 밝혔다.

ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권으로, 글로벌 투자자 접근성을 확대하는 수단으로 활용된다.

업계에서는 SK하이닉스가 이번 상장을 통해 해외 자금 조달 기반을 넓히고 글로벌 투자자 저변을 확대하려는 것으로 보고 있다.

SK하이닉스는 “향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 최태원 회장은 미국 새너제이에서 열린 엔비디아의 GTC 2026에서 “ADR 상장을 검토하고 있다”며 “한국 주주뿐만 아니라 미국·글로벌 주주들에 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것”이라고 말한 바 있다.