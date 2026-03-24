직무 개발·훈련·채용 연계 지원…장애 친화 근무환경 조성

[헤럴드경제=김용훈 기자] 패션·리테일 업계에서 장애인 고용 확대를 위한 협력 모델 구축이 추진된다.

24일 한국장애인고용공단에 따르면 공단은 이날 서울 성동구 무신사 본사에서 ㈜무신사리테일서비스와 ‘사회적 가치 구현 및 ESG 경영 실천을 위한 장애인 고용증진 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 패션·리테일 분야에서 장애인 고용을 확대하고, 관련 직무를 발굴해 민간 부문의 고용 모델을 구축하기 위한 취지다.

양 기관은 ▷장애인 고용 확대 및 고용 안정 ▷장애 친화적 근무환경 조성 ▷직무 개발 및 직업훈련 지원 등에 협력하기로 했다.

공단은 장애인에게 적합한 직무를 분석해 고용 모델을 제시하고, 모집 대행과 직업훈련 등 고용 서비스를 제공할 계획이다. 이를 통해 무신사리테일서비스의 채용과 현장 적응을 지원한다는 구상이다.

무신사리테일서비스는 패션 및 리테일 현장에 맞는 장애인 직무를 개발하고, 발달장애인훈련센터 내 직업체험관 설치 등 근무환경 개선에도 나설 예정이다.

이종성 한국장애인고용공단 이사장은 “패션·리테일 분야에서 장애인 고용 모범사례를 만드는 계기가 될 것”이라며 “장애인 고용을 통한 ESG 경영이 확산되도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

박대성 무신사리테일서비스 대표는 “현장에 적합한 직무 개발과 환경 개선을 통해 사회적 가치 실현과 ESG 경영을 강화하겠다”고 말했다.