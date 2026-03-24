[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국에서 ‘국민 아빠’로 불렸지만 수십 명을 성폭했다는 파문을 일으킨 유명 코미디언 빌 코스비(88)가 성폭행 피해자에게 거액을 배상하게 됐다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티 1심 주 법원 배심원단은 23일(현지시간) 코스비가 성폭행 피해자 도나 모트싱어에게 1925만 달러(약 287억원)를 배상하라고 평결했다.

모트싱어는 레스토랑 직원으로 일하던 1972년 코스비가 자신을 스탠드업 코미디 쇼에 초대했으며, 그가 건넨 와인과 알약을 먹은 뒤 의식을 잃었다고 주장했다.

코스비는 혐의를 부인했지만 배심원단은 모트싱어의 주장을 인정했다.

모트싱어는 평결 결과에 “정의를 되찾는 데 54년이 걸렸다”며 “나머지 피해 여성에게는 끝난 일이 아니지만, 그들에게 조금이나마 도움이 되면 좋겠다”고 말했다.

코스비 측은 평결에 반발하며 항소 의사를 밝혔다.

코스비는 2022년에도 10대 소녀 주디 후스를 성추행한 사실이 법원에서 인정돼 50만 달러의 배상금을 지급한 바 있다.

코스비는 1980년대 시트콤 ‘코스비 가족’ 등에 출연하며 한때 ‘국민 아빠’, ‘국민 코미디언’ 등으로 불렸다. 그러나 ‘미투’(Me too·나도 당했다) 운동의 여파로 그가 거의 50년에 걸쳐 50여명의 여성을 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹이 줄줄이 제기되면서 성범죄자로 전락했다. 그는 이 일로 2018년 징역형을 선고받았다가 절차상의 이유로 3년 만에 풀려났다.