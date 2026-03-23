걸프 국가 민간인 공격 중단·긴장 완화 조치 요청

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 23일 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과 전화 통화에서 호르무즈 해협 항행 안전 보장을 비롯한 긴장 완화 조치를 촉구했다.

외교부는 조 장관이 이날 저녁 아락치 장관과 통화하고 최근 중동 상황에 대해 의견을 나눴다고 밝혔다.

조 장관은 특히 최근 중동 상황이 역내를 넘어 글로벌 안보와 경제에 영향을 미치고 있는 데 깊은 우려를 표명했다.

또한 조 장관은 “걸프 국가 민간인 및 민간시설에 대한 공격 중단과 호르무즈 해협 항행 안전 보장, 글로벌 에너지 공급 정상화를 위한 이란의 긴장 완화 조치를 촉구한다”고 했다.

이어 조 장관은 “이란 내 우리 국민의 안전을 위한 이란측의 각별한 관심과 지원을 당부한다”고 했다.

또 조 장관은 우리를 포함한 다수 국적의 선박들이 호르무즈 해협 내 정박 중임을 설명하면서, 이와 관련한 이란측의 필요한 안전조치를 요청했다.

이에 대해 아락치 장관은 현재 중동 상황에 대한 이란의 입장을 설명했다고 한다.

외교부는 “양측은 관련 사안에 대해 앞으로도 지속 소통해나가기로 했다”고 전했다.