수도권·강원 건조주의보…경상해안 55㎞ 강풍 전남 산불 잇따라…기상청 “작은 불씨 주의해야”

[헤럴드경제=박성준 기자] 24일 전국이 건조하고 바람이 강해 화재 위험이 크겠다. 제주는 밤부터 봄비가 조금 내린다.

기상청에 따르면 제주를 제외한 전국이 동해상에서 이동하는 고기압 영향권에 들어 가끔 구름이 많겠다. 맑은 날씨가 이어지며 대기가 메말라 수도권 일부와 강원, 충북, 대전, 경북, 광주, 제주 산지 등 곳곳에 건조주의보가 발효 중이다. 건조주의보가 내려지지 않은 지역도 건조하기는 마찬가지다.

경상 해안에는 이날 오전까지 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 이어지는 등 바람도 강하게 불겠다. 작은 불씨가 큰불로 번지기 쉬운 환경인 만큼 기상청은 산불 등 화재 예방에 특히 주의해달라고 당부했다.

실제로 23일 건조한 날씨 속에 전남에서 산불이 잇따랐다. 오전 11시 25분께 순천시 별량면 야산에 불이 나 진화 헬기 3대가 투입됐고, 1분 뒤 화순군 동면 야산에서도 산불이 발생해 헬기 7대가 동원됐다. 인명 피해는 없었으나 관할 지자체가 인근 주민들에게 입산 금지 재난 문자를 발송했다.

기온은 평년과 비슷하거나 약간 높겠다. 낮과 밤의 기온 차가 내륙을 중심으로 15~20도로 크게 벌어지겠다. 전국 아침 최저기온은 -1~9도, 낮 최고기온은 13~19도로 예상된다. 서울은 7도에서 17도, 부산은 9도에서 16도, 광주는 6도에서 19도를 기록하겠다.

제주는 24일 밤부터 남쪽 해상을 지나는 저기압 영향으로 흐려지며 25일 낮까지 5~10㎜의 봄비가 내리겠다.

미세먼지는 서쪽 지역을 중심으로 짙겠다. 국립환경과학원은 24일 수도권과 세종, 충남, 전북의 미세먼지가 ‘나쁨’ 수준일 것으로 예보했다. 새벽엔 대구와 경남, 오전엔 광주와 전남도 미세먼지가 나쁨 수준이겠다.