셀프스토리지(공유창고) 미니창고 다락(이하 ‘다락’) 운영사 세컨신드롬이 영국 파이낸셜타임스(FT)와 글로벌 시장 조사기관 스태티스타가 공동 발표한 ‘2026 아시아·태평양 고성장 기업’에 4년 연속 선정됐다고 밝혔다.

파이낸셜타임스와 스태티스타는 매년 아시아·태평양 지역 14개국 기업을 대상으로 연평균 매출 성장률(CAGR)이 높은 500개 기업을 선정해 발표한다.

이번 평가는 2021년부터 2024년까지 매출성장률(CAGR)을 기준으로 이뤄졌다. 세컨신드롬은 아태 전체 500개 선정기업 가운데 112위를 기록했으며, 국내 기업 79개 중 43위를 기록했다. 국내 셀프스토리지(공유창고) 기업 중 선정된 곳은 세컨신드롬이 유일하다.

국내 셀프스토리지 시장의 선두주자인 ‘다락’은 현재 전국 220여개 지점을 운영하며, 보다 넓고 쾌적한 주거환경 조성에 기여하고 있다. 고객이 당장 필요하지 않은 물건을 안전하게 보관할 수 있도록 공간을 제공함으로써 실용적인 수납 솔루션을 제시하고 있다.

특히, AI와 IoT 기술을 활용한 무인자동화 운영 솔루션을 도입해 24시간 쾌적하고 안전한 보관 환경을 유지하며, 전용 모바일 앱을 통해 편리한 고객 경험을 제공하고 있다.