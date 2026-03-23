에이전틱 AI 및 디지털 자산 경쟁력 확보

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이 신원근 대표이사가 23일 열린 정기 주주총회에서 연임을 확정 지었다. 신 대표는 새 임기 동안 기존 비즈니스의 지속적인 확장과 함께 인공지능(AI) 전환, 사용자 경험(UX) 혁신, 디지털 자산 생태계 구체화 등 차세대 금융 비전 실현에 박차를 가할 계획이다.

지난 2022년 3월 취임한 신 대표는 ‘생활 금융 플랫폼’의 청사진을 완성하며 지난해 첫 연결기준 연간 흑자를 달성하는 등 경영 성과를 인정받아 이번 연임에 성공했다.

신 대표는 향후 임기 동안 핀테크 비즈니스 노하우를 바탕으로 서비스 전반에 ‘초개인화’를 구현할 방침이다. 특히 AI기반 서비스로 전환과 디지털 자산 중심의 차세대 금융 환경인 ‘넥스트 파이낸스(Next Finance)’ 구상을 구체화하는데 집중한다.

먼저 기존 사업 영역에서는 ▷사업의 수직적 확장 ▷데이터 사업 확대 ▷플랫폼 경쟁력 강화라는 3대 전략을 지속한다. 결제·대출·투자·보험 등 기존 분야를 대안신용평가 및 상담 연계 등 전후방 밸류체인으로 넓혀 수익성을 높이고, 초개인화 서비스를 통해 사용자 락인(Lock-in) 효과를 극대화할 계획이다. 또한 금융상품 비교 추천과 맞춤형 광고 등 신규 비즈니스를 발굴해 플랫폼 체류 시간을 늘린다는 전략이다.

올해는 최우선 과제로는 ‘사용자경험(UX) 혁신’과 ‘AI 전환’을 꼽았다. 이를 통해 사용자 편의를 높이는 동시에 금융소비자 보호와 내부통제 체계를 강화해 더욱 안전한 금융 환경을 구축할 예정이다.

미래 금융 비전도 현실한다. AI 서비스로의 자체 전환과 더불어 카카오 그룹 내 AI 시너지를 적극 발굴하고, ‘슈퍼 월렛’을 축으로 스테이블코인·블록체인·토큰증권(STO) 등 디지털 자산 기반 차세대 사업 영역에 선제적으로 대응할 계획이다.

신원근 대표는 “에이전틱 AI가 자율결제, 임베디드 금융(Embedded Finance), 초개인화 등 금융의 AX(AI전환)를 촉발하고, 스테이블코인 등 온체인 금융이 글로벌 정산 인프라를 재편하고 있다”며 “지금의 금융 산업은 성패를 가를 변곡점에 서 있다”고 말했다. 이어 “한발 앞선 AI전환과 ‘넥스트 파이낸스’ 성장 전략에 새로운 금융 경험을 선사할 UX 혁신을 더해 ‘기술로 사용자에게 이로운 금융을 만든다’는 카카오페이의 미션을 실현해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.