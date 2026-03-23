박홍근 기획예산처 장관 후보자 청문회

“포괄적으로 출마 문제없다는 것으로 이해”

박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에서 모두발언하고 있다. 이상섭 기자
박홍근 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에서 모두발언하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=정석준 기자] 박홍근 기획예산처 장관 후보자는 23일 과거 선거공보물에 민주화운동 시절 전과 기록이 ‘사면’됐다고 표기한 것과 관련, “법률적으로 용어를 정확히 쓰지 못한 게 있다면 불찰”이라고 밝혔다.

천하람 개혁신당 의원은 이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 박 후보자가 화염병 사용 등의 처벌에 관한 법률 위반, 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 특수공무집행방해 치상 혐의 등 전과 기록이 사면됐다고 적어낸 초선 시절 선거 공보물을 제시하며 실제 사면 여부를 추궁했다.

이에 박 후보자는 “형을 다 마쳤고 공직 출마에 선거권이 회복된 의미를, 포괄적으로 사면됐으니까 출마에 문제가 없다는 것으로 이해했다”고 답했다.

그러자 천 의원은 “집행유예 기간이 끝나서 피선거권이 있다는 것과 사면됐다는 것이 같은 것이냐”고 반문했다.

그는 “선거공보물에 사면 안 받았는데 사면됐다고 쓰면 공직선거법상 허위사실 유포”라며 “처음 선거 나갔을 때 후보자가 표 차가 얼마나 났느냐. 900여 표 차이 났다. 유권자들의 선택에 영향을 미치지 않았겠느냐”고 지적했다.

박 후보자가 “법률적 용어를 정확히 모르고 썼을 수 있다”고 해명하자, 천 의원은 “집행유예와 사면도 구분 못 한 사람이 장관을 해도 되는 것이냐. 그 정도 수준밖에 안 되느냐”고 꼬집었다.

아울러 천 의원은 “후보자가 지금 기획예산처 장관 후보자가 될 수 있던 것은 의원을 여러 차례 하면서 기획·예산 관련 예결위(예산결산특별위원회)를 했기 때문”이라며 “처음 당선될 때부터 당선 무효에 해당하는 허위에 근거해 경력을 쌓았는데 장관 자격이 있다고 할 수가 있느냐”고 주장했다.

박 후보자는 “사면이라는 개념을 저대로 썼다면, 형이 다 실효돼서 문제가 다 클리어(해결)됐다는 취지로 썼던 것 같다”며 법적 용어를 제대로 쓰지 못한 건 불찰이 맞다고 답했다.

그러면서 초선 이후에는 ‘사면’ 용어를 쓰지 않았다고 설명했다.


mp1256@heraldcorp.com