5월 22일까지 구청 누리집, 주민e참여 누리집, 이메일, 방문·우편 접수 가능 금천구민, 금천구 관내 직장인·학생 누구나 사업비 건당 3억 원 이내 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 5월 22일까지 2027년도 예산편성에 반영할 ‘주민참여예산 제안사업’을 집중 공모한다.

2027년도 예산편성을 위한 금천구 주민참여예산 규모는 총 12억 원이다. 주민이 직접 필요한 사업을 제안하는 8억 원 규모 ‘주민제안형’ 제안사업, 주민들의 숙의·공론을 통해 발굴하는 4억 원 규모 ‘주민협치형’ 제안사업 등 2개 분야로 나눠 진행된다.

구는 8억 원 규모의 ‘주민제안형’ 제안사업에 대해 집중 공모를 진행한다. 연중 신청이 가능하지만 2027년 예산에 반영하기 위해서는 집중 공모기간인 5월 22일까지 제출하여야 한다.

금천구민, 금천구 내 직장인 또는 학생이면 누구나 참여할 수 있다. 생활 속 불편 해소 및 구민 복리 증진을 위한 사업에 대하여 건당 3억 원 이내로 신청 가능하다. 다만 행사성 사업은 건당 2천만 원 이내로 신청할 수 있다.

금천구청 누리집 또는 주민e참여 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

또 사업신청서 작성 후 담당자 이메일로 제출하거나 금천구청 자치행정과로 방문 및 우편 접수도 신청 가능하다.

이번 공모 기간 내 제안된 사업은 △6월 사업부서 검토 △7~8월 주민참여예산위원회 심사 △9월 모바일 주민투표 및 총회를 거쳐 최종 선정할 예정이다. 공모 기간 이후 신청된 제안은 2028년도 예산편성 시 검토할 예정이다.

구 관계자는 “주민참여예산은 실질적 주민주권을 강화하기 위한 핵심 제도”라며 “주민들이 보내 주시는 다양한 의견을 최대한 검토하고 수렴해 ‘주민이 주인’인 금천구를 만들기 위해 지원하겠다”고 말했다.