국내 기업의 해외 시장 진출 교두보 마련 의의

[헤럴드경제=정윤희 기자] 국부펀드 한국투자공사(KIC)는 국내 바이오 기업의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위한 글로벌 바이오 연구개발(R&D) 투자 플랫폼에 1억5000만달러(약 2265억원) 규모의 전략적 투자를 결정했다고 23일 밝혔다.

전략적 투자란 국내 기업이 해외 시장에 진출하는 과정에서 한국투자공사가 공동 투자자로 참여하는 투자 방식을 일컫는다. 기업은 해외로 진출해 사업 추진 동력을 얻고, 한국투자공사는 장기적으로 수익 창출 기반을 확보할 수 있다.

한국투자공사는 전략적 투자를 위해 이번에 펀드를 조성하고, 앞으로 해외 진출을 추진하는 복수의 국내 바이오 기업과 공동으로 국내 신약의 초기 임상에 투자할 계획이다. 이로써 기술력을 갖춘 여러 국내 기업이 전략적 투자를 디딤돌 삼아 글로벌 시장에서 기업 가치를 높일 수 있을 것으로 예상된다.

한국투자공사는 국내 기업의 해외 진출 통로를 확보하고자 글로벌 자산운용사 CBC 그룹과 협력 체계를 구축했다. CBC 그룹은 아시아를 기반으로 바이오·헬스케어 분야에서 전문성을 지닌 자산운용사다.

한국투자공사는 국내 기업의 글로벌 시장 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보를 지원하고자 2024년 전략투자팀을 신설하고, 지난해 전략적 투자를 위한 국내 위탁운용사 2곳을 선정했다. 올해부터는 전략투자실로 조직을 확대 개편해 투자에 주력해 왔다.

박일영 한국투자공사 사장은 “이번 전략적 투자 결정은 국내 기업들이 글로벌 시장에서 한 단계 도약하는 실질적인 기회를 창출한 데 의미가 있다”며 “글로벌 운용사와 협력을 통해 국내 기업의 경쟁력을 제고하고, 시너지를 극대화하는 투자 기회를 지속적으로 모색할 것”이라고 말했다.