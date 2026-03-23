2026년 책임경영 서약식 개최

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 “수도권 주택공급 가뭄 해소를 위해 9·7대책에 따른 올해 목표 물량보다 5000호를 늘려 수도권에 공급하겠다”고 밝혔다.

LH는 23일 수도권 부동산 시장 안정·균형발전, 인공지능(AI)·안전 등 정부 국정과제의 조속한 성과 창출을 다짐하는 ‘2026년 책임경영 서약식’을 개최하며 이같이 발표했다.

이날 LH는 중동 상황 관련 선제적 대책 마련을 위한 비상대책회의를 개최한 뒤, 조경숙 LH 사장 직무대행을 포함한 경영진과 지역본부장 등 간부 직원 100여 명이 참석하여 올해 중점과제 256개에 대한 확실한 성과 창출을 다짐하는 서약을 진행했다.

중점과제는 ▷신속한 주택공급 ▷공공주택 품질 제고 ▷5극 3특 연계 지역경제 활성화 ▷AI 대전환 등 각 본부에서 마련한 실행방안으로 구성됐다.

LH는 먼저 올해 전국에 건설형 주택 5만2000호, 신축매입임대 4만4000호 등 총 9만6000호 착공을 추진한다. 그중 수도권 비중은 총 8만6000호(건설형 4만6000호, 신축매입 4만호)다.

특히 민간에 공동주택용지 매각을 중단하고 그 토지에 LH가 직접 주택을 건설하는 LH 직접시행으로 사업방식을 전면 전환하여 공급물량과 속도를 제고한다. 서울서리풀1·2와 광명시흥 등 입지가 우수한 지구는 사업일정을 단축해 공공택지에서 안정적인 착공 기반을 마련한다. 도심공급 활성화를 위해서도 1.29대책에 따른 유휴부지와 9.7대책에 따른 도심복합사업 및 공공정비사업 등의 착공 전 선행절차를 속도감 있게 추진한다.

아울러 LH는 ‘누구나 살고 싶어 하는 공공임대주택’을 목표로 주택 물량 확대에서 한발 더 나아가 공공임대의 입지, 면적·브랜드, 디자인, 서비스 등의 품질 제고를 통해 임대주택 인식 전환을 추진할 방침이다. 정부와의 협의를 통해 중산층도 거주할 수 있는 넓은 평형의 공공임대를 현재보다 대폭 확대하고, 역세권의 민간 공급토지를 LH 직접시행으로 전환함으로써 공공임대를 역세권에 전진 배치한다.

취약계층 주거지원을 강화해 더욱 촘촘한 주거안전망도 구축한다. 올해 전세임대주택 3만8000호, 건설·매입임대주택은 3만7000호에 대한 입주자 모집을 시행하며, 전세사기 피해주택은 7500호 이상 매입한다. 영등포 쪽방촌 정비도 연내 착공한다.

세 번째로는 5극 3특 균형성장 정책과 연계한 지역경제 활성화를 추진해 지역에 기업과 일자리가 모일 수 있는 기반을 닦겠다고 밝혔다. 우선 지방권 국가첨단 산단 13개의 조성 사업을 신속히 추진한다. 고흥군·울진군은 연내 산업단지계획 승인을 완료하고 예비타당성조사를 마친 대구광역시·완주군은 산업단지계획 수립 등 후속 절차를 신속히 수행한다.

행정수도 세종 조기완성을 위해 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 등 국가 중추시설이 들어설 국가상징구역도 차질없이 조성한다. 지방 미분양 주택 매입은 정부와의 협의를 통해 대상을 확대하고, 권역별 설명회 개최 등 홍보를 강화하여 올해 5000호 매입 목표를 차질없이 완수할 계획이다. 인력·생활 인프라 부족 등 기업의 지방 이전 애로사항을 해소하기 위해 ‘산업단지+주거+교육 패키지 개발’ 등 지방 특화형 신규 사업모델도 마련한다.

마지막으로 LH는 정부의 AI 대전환(AX) 정책에 발맞춰 국민 체감과 업무 부담 경감이 큰 분야를 중심으로 AI전환(AX) 중장기 로드맵을 연내 수립한다. 이에 AI 기반 안전관리체계인 ‘늘봄 A-Eye’ 운영을 본격화한다. ‘늘봄 A-Eye’는 건설현장·임대주택의 CCTV 영상을 AI로 분석하고, 화재감지기 등 IoT 센서 데이터를 자동 계측하여 위험 상황을 관리자에게 실시간으로 알려 근로자와 입주민의 안전관리를 돕는 시스템이다. 올해 전국 건설현장과 지방 매입임대주택까지 적용한다.

조 직무대행은 “어려운 여건에도 9천 명 임직원 모두 각자의 자리에서 흔들림 없이 본연의 역할에 충실히 임하고 있다”며 “올해 중점과제 256개를 반드시 완수하여 국민 주거생활 향상과 수도권 부동산 시장 안정에 기여하겠다”고 말했다.

한편 LH는 중동 상황 관련 최악의 상황에 대비하기 위한 비상대응 체제에 돌입했다. 이날 함께 진행된 비상대책회의에서 중동 상황이 LH 건설 현장과 해외 파견 근로자, 자금조달, 공사비 등에 미칠 영향을 분석하고 에너지 절감 방안 등을 논의했다.