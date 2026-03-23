[헤럴드경제=김성훈 기자] 연인, 배우자 등을 상대로 폭력을 휘두르는 ‘관계성 범죄’가 잇따르고 있는 가운데, 60대 남성이 사실혼 관계 여성을 살해하는 일이 또 일어났다.

경기 부천 오정경찰서는 살인 혐의로 60대 A 씨를 구속했다고 23일 밝혔다.

A 씨는 지난 20일 오후 5시께 부천시 오정구 한 다가구주택에서 사실혼 관계인 50대 여성 B 씨를 둔기로 여러 차례 때려 살해한 혐의를 받고 있다.

그는 범행 36분 후 112에 연락해 자수했고, 경찰은 현장에서 그를 검거했다.

A 씨는 B 씨와 말다툼을 벌이다 집 안에 있던 둔기로 범행한 것으로 조사됐다.

피해자는 범행 이틀 전인 18일에도 같은 장소에서 A 씨와 금전 문제 등으로 말다툼을 벌이다가 경찰에 신고했던 것으로 파악됐다. 경찰은 당시 피해자 요청에 따라 A 씨를 주거지 밖으로 분리 조치했다. 다만 당시 폭력 행사 등 요건이 충족되지 않아 법원에 잠정 조치를 신청하지는 않았다고 경찰은 설명했다.

한편 범행이 일어나기 몇 시간 전인 20일 오전 유재성 경찰청장 직무대행은 경기 부천원미경찰서를 찾아 “관계성 범죄의 추가 희생이 있어선 안된다”며 총력 대응을 당부했다. 유 대행은 결별 요구 상대방, 전자발찌 부착자, 폭력 관련 신고 3회 이상 등 고위험 대상자에게 신속·강력한 조치를 지시했다.