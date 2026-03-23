복지부-경찰청 ‘그냥드림’ 사업 업무협약 체결…취약계층 신속 발굴·즉시 지원

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부와 경찰청은 23일 ‘그냥드림’ 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기관 간 협조 체계를 구축한다고 밝혔다.

그냥드림 사업은 생계가 어려운 이에게 별도의 신청이나 소득 기준 없이 기본적인 먹거리와 생필품을 신속하게 지원하는 사업이다.

현재 전국 68개 시·군·구에서 129개 그냥드림 코너가 운영되고 있고, 취약계층의 상담과 복지서비스 연계도 함께 이뤄지고 있다.

이번 협약을 통해 경찰청은 현장 활동 과정에서 도움이 필요한 주민이 발견되는 경우 그냥드림 코너 정보를 안내하고, 가까운 사업장을 이용할 수 있도록 홍보할 예정이다.

양 기관의 협업을 통해 현장 접점에서 발견된 긴급한 생계 어려움을 겪는 국민에게 그냥드림 물품이 보다 신속하게 전달될 수 있을 것으로 기대된다.

정은경 복지부 장관은 “현장에서 주민을 가장 먼저 만날 수 있는 기관과 협력해 도움이 필요한 국민을 보다 빠르게 발견하고 지원함으로써 튼튼한 사회안전매트를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “경찰청은 현장 업무 수행 과정에서 사회취약계층을 적극 발굴하고, 보건복지부와 긴밀하게 협력해 도움이 필요한 국민에게 신속한 지원이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다” 고 밝혔다.