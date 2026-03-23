[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인문화재단은 오는 27일까지 용인예술창작지원 선정사업을 시민의 시선에 경험하고 평가하는 “2026 용인문화재단 지원사업 모니터링 ‘시민이봐용’” 참여자를 모집한다.

시민 대상 지원사업 모니터링 활동은 지난해부터 운영중이다.재단이 지원하는 공연, 전시, 행사, 축제 등 다양한 문화예술 사업을 시민이 직접 관람하고 기록하는 모니터링 프로그램이다. 시민의 객관적 시각에서 평가하는 과정을 통해 지역 예술 활동에 대한 시민의 공감과 참여도를 높이고 지원사업의 운영 개선과 성과 환류 체계 강화를 위한 자료로 활용한다.

특히 2026년부터는 활동 명칭을 시민이봐용으로 새롭게 변경하고, 참여 인원과 활동 인원을 약 50명 규모로 확대했다.평가 체계도 함께 개선했다.

선발된 참여자는 4월부터 11월까지 약 8개월간 용인지역 곳곳에서 활동한다. 재단이 공모로 선정한 지역 예술가의 예술 활동과 주요 공연·전시·행사·축제 등에 참여할 기회가 제공된다.활동 결과에 따라 우수 활동가 선정 등 다양한 혜택이 제공된다.

지원 자격은 문화예술에 관심이 있는 만 19세 이상이면 누구나 가능하다. 관련 분야 전공자 또는 활동 경험이 있는 경우 우대한다. 접수는 용인문화재단 홈페이지에서 지원서를 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 되며, 서류 심사를 통해 최종 합격자를 선발할 예정이다.