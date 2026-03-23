원장 취임 1주년 맞아 기자간담회 개최... 주요 성과 및 발전 방향 공유 공공의료 내실 강화 성과로 환자 수, 진료수익 약 30% 증가 2030년 신축이전 및 중앙감염병병원 건립 본격화... 국가 필수의료 핵심 거점 구축

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선이기자] 국립중앙의료원(원장 서길준)은 23일, 원장 취임 1주년을 맞아 기자간담회를 개최하고, 지난 1년간의 주요 성과와 미래 발전 방향을 공유했다.

서길준 국립중앙의료원장은 모두발언에서 “국립중앙의료원은 국가중심병원으로서 진료, 정책지원, 연구·교육을 아우르는 ‘국가 공공보건의료 플랫폼’의 역할을 강화하고자 기관의 경쟁력과 실행력을 공고히 다져왔다”라고 강조했다.

▶공공의료 내실 강화로 진료 활성화 이뤄... 환자 수, 진료수익 약 30% 증가=서 원장은 취임 이후 공공의료 역량 및 인프라 강화를 통한 진료 활성화에 집중했다. 우수 의료진을 적극 영입해 필수의료 역량을 높이고, 로봇수술 시스템과 무선 네트워크 기반 진료 환경 구축 등 인프라 투자를 확대했다.

또한 지난 2월 ‘NMC 임상시뮬레이션센터’를 개소해 감염병·응급·분만 등 필수의료 분야를 중심으로 시나리오 기반 교육·훈련을 실시하며 의료진의 현장 대응 역량을 높이고 있다.

입원 서비스의 질적 수준도 성과로 이어졌다. 지난해 ‘간호·간병통합서비스 성과평가’에서 7년 연속 최고등급인 S등급을 유지하며 전국 1위를 기록했다. 호스피스완화의료센터는 보조활동인력제도를 도입해 안정적인 간병 지원 체계를 구축, 올해 2월 기준 병상가동률 100%를 나타냈다.

아울러 지난해 7월 도입한 ‘온라인 진료예약 시스템’을 통해 진료 접근성을 높이며 신규 환자 유입을 확대했다. 올해 2월 기준 온라인 예약 환자의 약 80%가 초진 환자로 나타났다. 또한 임직원 참여 기반의 ‘프로세스혁신 추진단’을 운영하며 40여 개의 혁신 과제를 추진, 진료 및 업무 효율성을 제고했다.

이러한 노력의 결과로, 올해 1월 기준 국립중앙의료원의 환자 수와 진료수익이 전년 동기 대비 약 30% 증가하는 성과를 거두며 경영 정상화 기반을 마련했다. 전체 진료의 약 4분의 1은 취약계층 대상 진료로 공공의료 안전망 역할도 지속 수행하고 있다.

국립중앙의료원은 정책지원과 연구·교육 기능 강화에도 역량을 집중했다. 공공보건의료본부는 공공보건의료 기본계획 추진 및 수립 연구를 지원하고, 지역·필수·공공의료 정책 모니터링과 정보시스템 고도화를 추진했다. 또한 치매·응급·모자 등 분야별 국가중앙센터는 제5차 치매관리종합계획, 응급·모자의료 전달체계 구축 등 정책과 현장을 연결하는 실행기관으로서 역할을 맡아왔다.

▶2030년 신축이전 및 중앙감염병병원 건립... 국가 필수의료 핵심 거점 구축=국립중앙의료원은 감염병·응급·외상·재난 등 국가 필수의료 기능을 통합한 핵심 거점 구축을 목표로, 방산동 미공병단 부지에 총 776병상(본원 526병상, 중앙외상센터 100병상, 중앙감염병병원 150병상) 규모의 신축이전 및 중앙감염병병원 건립 사업을 본격 추진하고 있다.

지난해 도시관리계획 변경 고시, 중간설계, 총사업비 조정 등을 완료했으며, 정책지원센터 사무공간 구축을 위한 본원 병동부 2개 층 증축도 확정했다. 올해는 최종단계인 실시설계 등 행정절차를 진행하고, 공사 발주 방식을 확정해 2027년 착공, 2030년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

▶AI 기반 ‘공공의료기관 병원정보시스템’ 개발... 디지털 전환 본격화=국립중앙의료원은 새병원 정보화 사업의 일환으로 공공보건의료 분야의 디지털 전환에도 속도를 내고 있다. 과학기술정보통신부 주도의 AI·클라우드 기반 ‘공공의료기관 병원정보시스템(HIS)’ 개발 사업을 추진 중이며, 2027년 국립중앙의료원과 2개 지방의료원에 실증 적용한 뒤 전국 공공병원으로 확산할 계획이다. 이를 통해 공공의료 데이터 품질과 의료현장 중심의 정책 대응 역량이 강화될 것으로 기대된다.

▶지역·필수·공공의료 및 응급·감염병 대응 체계 강화=국립중앙의료원은 공공보건의료본부를 중심으로 지역·필수·공공의료 정책을 기획·조정·연계·관리하는 컨트롤타워 역할을 강화하며, 공공병원 설립부터 운영까지의 전주기 지원체계를 구축한다. 지역·필수·공공의료 인력 강화를 위해 특화된 교육훈련과 파견·순환근무체계 개선, 시니어 의사제 확대 운영 등 정책 실행에 나선다.

중앙치매센터는 치매안심센터의 지역별 유형화, 진단검사도구 개발 등을 통해 ‘제5차 치매관리종합계획’의 현장 실행력을 높일 계획이다. 또한, 오는 4월 시행되는 치매안심재산관리서비스 시범사업을 통해 치매 환자의 재산 보호와 권리 보장을 지원한다.

응급 및 감염병 위기 대응 체계도 고도화한다. 응급의료 분야는 중앙응급의료센터가 보건복지부의 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’에 참여해 광역응급의료상황실을 중심으로 중증응급환자의 이송·전원 통합관리체계를 강화할 계획이다.

감염병 대응 분야에서는 중앙감염병병원 건립과 연계해 병상·인력·장비 등을 통합 관리하는 ‘의료자원정보시스템’을 구축하고, 감염병 유형·위기 단계별로 중앙·권역 감염병 전문병원과 지역 감염병 관리기관 간 기능과 역할을 정립하는 등 대응 역량을 고도화할 예정이다.

서길준 국립중앙의료원장은 “지난 1년은 국가중심병원으로서 기반을 공고히 하고, 질적 성장을 이룬 시기였다”라며 “앞으로는 신축이전과 중앙감염병병원 건립을 성공적으로 추진해 국가 필수의료 핵심 거점을 구축하고, 지역·필수·공공의료 정책 실행력을 한층 강화할 것”이라고 말했다.

이어 서 원장은 ”‘국민의 건강한 내일을 지키는 국가중심병원’이라는 미션 아래 진료, 정책지원, 교육·연구를 아우르는 ‘국가 공공보건의료 플랫폼’의 역할을 충실히 수행하며 국민이 신뢰하는 기관으로 자리매김하겠다”라고 포부를 전했다.