“AI 안전 지도·예측 시스템 구축…재난 관리 기금 예방 투자 30%로 의무화”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보는 23일 “보이지 않아도, 당장 문제가 발생하지 않아도 시민의 생명과 안전은 행정의 가장 무거운 책임”이라며 “성동에서 검증된 꼼꼼한 안전 행정을 서울의 흔들리지 않는 표준으로 세우겠다”고 말했다.

정 후보는 이날 오전 서울 영동대로 지하화 공사장 안전 실태를 점검한 뒤 “성동구의 ‘4 제로(zero)’ 실적을 서울 전역으로 확산시키겠다”며 이같이 밝혔다.

이번 공약의 핵심은 첨단 기술을 활용한 ‘보이지 않는 위험’의 관리다. 정 후보는 서울 전체 도로를 지표 투과 레이더(GPR)로 탐사해 싱크홀 위험을 미리 파악하는 ‘AI 안전 지도’를 제작하고 이를 투명하게 공개하겠다고 약속했다. 또한 기상청 데이터와 하수관로 수위 센서를 연동해 침수 위험을 10분 전에 개인 스마트폰으로 알리는 4단계 통합 대응 시스템도 구축할 계획이다.

재난 대응 인프라의 대대적인 보수와 규정 강화도 포함됐다. 정 후보는 현재 10% 미만인 재난 관리 기금의 예방 사업 투자 비율을 30% 이상으로 의무화해 연간 투자 규모를 1200억원 수준으로 대폭 확대하겠다는 구상을 밝혔다. 이를 통해 50년 이상 된 노후 관로 정비 물량을 늘리고 빗물 펌프장에 AI 자동 제어 시스템을 도입해 배수 용량을 강화한다는 방침이다.

아울러 성동구의 모범 사례인 ‘스마트 쉼터’를 서울 내 3000여 개 안전 거점과 통합해 복합 안전 플랫폼으로 활용하고 도로 열선 설치 등 제설 대책도 25개 자치구 전체로 표준화한다. 정 후보는 “사후 복구에 그치지 않고 선제적 예방 투자로 재난 관리의 패러다임을 완전히 전환하겠다”며 안전 서울에 대한 강한 의지를 피력했다.