주호영 컷오프에 “보수의 심장 마비시켜” “지지율 1~3위 컷오프…기준·절차 무너져” “공천 과정 재점검 필요…지도부 결단해야”

[헤럴드경제=강문규 기자] 윤상현 국민의힘 의원은 23일 당 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한 6선 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장 등 3명을 컷오프(공천배제)하고 6명을 경선에 부치기로 결정한 것에 대해 “대구시장까지 내줄 셈인가. 원칙 무너진 공천, 필패의 길이다”고 반발했다.

윤 의원은 이날 페이스북을 통해 이와 관련 “당대표는 시민공천, 공정경선을 약속했는데도 여론조사 최상위권 인물들을 배제하면서 납득할 기준과 근거가 제시되지 않는다면, 대구 시민과 당원들의 단결된 힘을 모으기 어렵다”며 이같이 적었다.

윤 의원은 “대구시장 경선에서 6선 중진과 유력 후보들이 컷오프되는 사이, 더불어민주당에서는 김부겸 전 국무총리의 출전이 거의 확실시되고 있다”고 했다. 당 지도부와 공천관위원회를 향해 “ 보수의 심장을 스스로 마비시키고 있다”면서 “당대표는 시민공천, 공정경선을 약속했는데도 여론조사 최상위권 인물들을 배제하면서 납득할 기준과 근거가 제시되지 않는다면, 대구 시민과 당원들의 단결된 힘을 모으기 어렵다. 텃밭에서 내부 전쟁을 벌이며 강적을 맞이하는 것은 전략이 아니라 자해에 가깝다”고 말했다.

윤 의원은 지방선거 공천과 관련해 “기준과 절차가 무너졌다”며 “현직 광역단체장이 사전에 제시된 컷오프 기준에 해당하지 않는데도, 면접까지 치른 뒤 갑작스럽게 배제됐다는 항의가 제기되고 있다. 울산·강원·경남은 단수공천을 받고, 충북은 컷오프된 이유를 누구도 설명하지 못하고 있다. 포항에서도 여론조사 상위권 인사들이 한꺼번에 탈락하며 ‘지지율 1~3위를 모두 컷오프한 곳이 또 있느냐’는 분노가 터져 나오고 있다. 이것이야말로 당이 스스로 인정한 ‘원칙 없는 공천’”이라고 했다.

그는 또 “‘시끄러운 혁신’에는 반드시 근거가 있어야 한다”며 “공천관리위원장은 ‘조용한 실패보다 시끄러운 혁신을 택하겠다’고 했다. 그 취지와 용기는 이해한다”고 말했다. 다만 “혁신은 결과가 아니라 과정에서 신뢰를 얻어야 한다”며 “기준이 불투명하고 예측 불가능하다면, 그것은 혁신이 아니라 ‘사천’이라는 의심을 받을 수밖에 없다. 그 끝에는 선거 패배와 당 분열이라는 혹독한 대가가 기다리고 있을 뿐”이라고 강조했다.

윤 의원은 “묵묵히 당을 지켜온 동지들이 ‘이 당은 더 이상 내가 있을 곳이 아니다’는 말을 남기고 떠나고 있다”며 “특히 영남지역에서 오랜 시간 함께해 온 동지들이 민주당 간판으로 뛰고 있다. 도대체 왜 이런 상황에 이르렀는가”라고 했다. 이어 “이는 단순한 공천 잡음이 아니라, 당에 대한 정서적 이탈이 눈앞에서 벌어지고 있는 것”이라며 “특정 지역이나 인물의 문제가 아니라 당의 존립 기반이 흔들리는 신호”라고 전했다.

윤 의원은 “당 지도부와 공관위는 분명히 답해야 한다. 누가 왜 단수공천을 받고, 누가 왜 컷오프됐는지 당원과 국민이 이해할 수 있도록 설명해야 한다”면서 “원칙 없는 배제와 불공정 논란으로 상처받고 떠난 동지들이 돌아올 수 있는 길도 열어야 한다. 혁신의 이름으로 신뢰를 잃으면, 이번 선거에서 승리는 기대할 수 없다”고 밝혔다. 특히 “지금이라도 공천 전 과정을 재점검해야 한다. 시끄러운 공천이 아니라, 공정한 공천으로 바로잡아야 한다”며 “이번 지방선거는 대통령 탄핵 이후 우리 당이 국민 앞에 다시 설 수 있는가를 묻는 마지막 시험이다. 그 귀결은 공천장에서 이미 드러나고 있다”고 했다.

그는 “‘지금의 이 당은 더 이상 내가 사랑하던 그 당이 아니다’는 절규가 더 이상 늘어나기 전에, 지금 당 지도부가 결단해야 한다”고 했다.