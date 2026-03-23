‘TIME 미국나스닥100’·‘TIME 글로벌AI인공지능’ 2종 엔비디아 GTC 2026 트렌드 반영한 인프라株 선점 주효 연금계좌 내 ‘장기 핵심 포트폴리오’로 부상

[헤럴드경제=김유진 기자] 타임폴리오자산운용의 대표 액티브 상장지수펀드(ETF) 2종이 나란히 신고가를 경신했다. 인공지능(AI) 인프라 관련 종목을 선제적으로 편입한 전략이 성과로 이어졌다는 평가다.

23일 한국거래소에 따르면 ‘TIME 미국나스닥100액티브’와 ‘TIME 글로벌AI인공지능액티브’ ETF는 지난 19일 기준 각각 신고가를 기록했다. 두 상품은 상장 이후 2년 이상 운용된 ETF로, 순자산총액(AUM)이 각각 1조원을 넘는 ‘메가 ETF’에 해당한다.

수익률도 두드러진다. 2022년 5월 상장한 ‘TIME 미국나스닥100액티브’는 상장 이후 292.37%의 수익률을 기록했고, 2023년 5월 상장한 ‘TIME 글로벌AI인공지능액티브’는 332.05%의 성과를 나타냈다. 시장 변동성이 확대된 국면에서도 산업 변화에 맞춘 액티브 운용 전략이 성과로 이어졌다는 분석이다.

최근 열린 ‘엔비디아 GTC 2026’에서 제시된 AI 산업 방향성을 포트폴리오에 선제적으로 반영한 점도 영향을 미친 것으로 평가된다. 타임폴리오자산운용은 데이터 전송과 저장 효율을 담당하는 인프라 기업의 중요성이 부각될 것으로 보고, 광통신 솔루션 기업 루멘텀과 씨에나, 저장장치 기업 샌디스크 등을 편입했다.

AI 데이터센터의 병목 현상 해소 과정에서 고속 네트워크 장비와 저장장치 수요가 확대될 것이란 전망이 제기되면서 관련 종목들이 수혜를 입고 있는 것으로 분석된다. 특히 AI 활용이 추론 단계로 확대되며 데이터 저장 용량의 중요성이 커진 점이 투자 판단에 반영된 것으로 풀이된다.

두 ETF는 각각 순자산 1조936억원, 1조2141억원 규모로, 액티브 ETF 가운데서는 이례적인 대형 상품으로 분류된다. 장기간 누적된 자금 유입을 바탕으로 유동성이 확보돼 안정적인 매매가 가능하다는 점도 특징으로 꼽힌다.

연금저축이나 개인형퇴직연금(IRP) 등 연금계좌를 활용한 장기 투자 수단으로도 주목된다. 해외 주식형 ETF를 연금계좌에서 운용할 경우 과세이연 효과와 재투자에 따른 복리 효과를 기대할 수 있기 때문이다.

김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 “AI 산업이 단순한 반도체 경쟁을 넘어 데이터 전송과 저장을 포함한 인프라 전반으로 확장되고 있다”며 “공급망 내 핵심 역할을 수행하는 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성해 초과 수익을 추구할 것”이라고 말했다.