농업기술센터, 농식품 가공창업 교육과정 개설

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 농업기술센터는 지역 농산물을 활용한 가공창업 활성화와 예비창업자의 체계적인 준비 지원을 위해 ‘농식품 가공창업 교육과정’을 개설, 1·2기 교육생 총 40명을 모집한다.

이번 교육은 오는 7월 개관 예정인 농식품가공창업보육센터와 연계해 추진한다. 예비창업자가 창업 준비부터 실전까지 창업의 전 과정을 단계별로 경험할 수 있도록 교육 프로그램을 구성했다.

교육과정은 총 2기로 나누어 운영된다. 1기는 4월부터 5월까지, 2기는 8월부터 9월까지 진행하며, 기수별 20명씩 선발할 예정이다.

주요 교육 내용은 ▷농식품 가공기초 및 상품기획 ▷식품위생 및 인허가 절차 ▷식품 가공원리 및 제조 실습 ▷유통시장 분석 및 온·오프라인 마케팅 전략 등으로 창업에 필요한 이론과 실습을 균형 있게 구성했다.

특히 농식품가공창업보육센터는 공유주방 형태의 시설로, 교육과 연계해 예비 창업자가 제품 기획부터 제조, 마케팅까지 전 과정을 경험할 수 있도록 지원한다. 또 실제 제품 생산·판매를 통해 창업 가능성을 검증하고, 초기 비용 부담을 줄여 안정적인 창업 기반을 마련할 계획이다.

김시라 농업기술센터 소장은 “농식품 가공창업보육센터 개관과 연계해 예비창업자가 창업 준비부터 판로 확보까지 이어질 수 있도록 지원한다”며 “지역 농산물의 부가가치를 높이고 창업 생태계 활성화에 기여하겠다”고 말했다.