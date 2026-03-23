SNS에 BTS 공연 소감 남겨 화제

[헤럴드경제=한지숙 기자] 배우 전지현의 시어머니인 패션 디자이너 이정우가 방탄소년단(BTS) 광화문 공연 시청 소감을 소셜미디어(SNS)에 남겨 화제다.

이정우는 BTS 컴백 공연이 있던 지난 21일 자신의 SNS 계정에 BTS 공연 영상에 “영어하는 리더와 10년 지나도 영어 못하는 애들”이라는 적었다.

이어 “그래도 사랑한다 모두”라는 글과 함께 보랏빛 하트 이모티콘과 ‘#bts’라는 해시태그를 덧붙였다.

그가 공유한 영상은 지난 21일 서울 광화문광장에서 열린 BTS 컴백쇼 ‘ARIRANG’이었다.

이에 누리꾼들은 “굳이 저런 말을 박제해서 써야 하나”, “BTS 덕분에 한국어 배우는 외국인들 많아졌는데”, “저게 멤버들이 라이브 방송에서 한 얘기”, “그래도 사랑한다는데 뭐 어떠냐” 등의 반응을 보였다.

한편 이정우는 전지현의 남편 최준혁 알파자산운용 대표의 어머니다. 한복 디자이너 고(故) 이영희의 딸로 ‘메종 드 이영희’의 대표를 맡고 있다.