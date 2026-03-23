글로벌 AI 반도체 기업과 영상보안 신기술 개발 ‘맞손’ 한화 영상 처리 기술과 암바렐라 AI 역량 결합

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화비전이 글로벌 인공지능(AI) 반도체 기업 암바렐라와 손잡고 차세대 영상보안 신기술 개발에 나선다.

한화비전과 암바렐라는 20일 오전 서울 중구 더 플라자에서 ‘기술 협력을 위한 전략적 파트너십’을 체결했다. 이날 행사에는 김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장과 페르미 왕 암바렐라 대표 등 주요 경영진이 참석했다.

2004년 설립된 암바렐라는 보안 카메라와 자율주행차, 로봇, 드론 등에 쓰이는 AI 처리 프로세서를 개발하는 미국 반도체 기업이다. 핵심 아키텍처(설계구조)인 CV플로우(flow)는 AI 영상 분석 분야에서 높은 평가를 받고 있다.

이날 협약에 따라 양사는 차세대 시스템온칩(SoC)을 비롯해 AI 영상보안 기술 개발을 위해 상호 협력한다는 방침이다. 한화비전의 첨단 영상 처리 기술과 암바렐라의 AI 역량이 결합되면 한 단계 높은 AI 영상보안 솔루션을 고객들에게 선보일 수 있을 것으로 예상된다.

양사의 협업은 최근 신설 지주 설립과 인적 분할을 추진 중인 한화그룹 테크 솔루션과 라이프 솔루션 부문 간 시너지 창출에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 관측된다. 한화비전을 비롯한 테크 부문은 라이프 부문 현장에 위생·안전 관리, 고객 패턴 분석 등에 AI 영상 분석 기술을 활용하는 방안을 추진 중이다. 부문 간 시너지를 통해 발굴한 신기술은 라이프 부문에 우선 적용한 후 새 비즈니스 모델로 발전시켜 시장에 선보인다는 계획이다.

김동선 부사장은 “높은 기술력을 바탕으로 AI 반도체 시장에서 큰 성과를 내고 있는 암바렐라와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다”며 “다양한 협업을 통한 지속적 기술 혁신으로 글로벌 시장을 함께 선도해 나가자”고 말했다.

왕 대표는 “시스템과 알고리즘에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로 시장을 이끌고 있는 한화와 협업을 할 수 있게 돼 영광”이라며 “이번 파트너십 체결은 향후 암바렐라의 성장에 큰 영향을 끼치게 될 것”이라고 덧붙였다.