4R 3오버 부진, 1~3R 수위 못 지켜 최종 8언더파…확실한 반등은 보여 11언더파 피츠패트릭 통산 3승째

[헤럴드경제=조용직 기자] PGA투어 발스파 챔피언십(총상금 910만달러) 우승을 향해 질주하던 임성재가 최종 라운드 실속하며 아쉽게 공동 4위에 그쳤다.

임성재는 23일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스(파71·7352야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 2개와 보기 5개로 3오버파 74타를 쳤다.

1~3라운드 내내 단독 1위를 달린 임성재는 마지막 날 선두 자리를 지키지 못하고 공동 4위(8언더파 276타)로 대회를 마쳤다. 임성재는 3라운드까지 2위에 2타 앞선 단독 1위로 와이어투와이어 우승을 노려봤지만, 이날 2, 3번 홀 연속 보기로 흔들리는 등 10번 홀(파4)까지 보기만 5개를 기록하며 순위가 밀렸다.

그래도 득이 많은 대회였다. 올해 손목 부상 때문에 1, 2월 대회를 뛰지 못했고 3월 들어 출전한 아널드 파머 인비테이셔널과 플레이어스 챔피언십에서 연달아 컷 탈락했지만 이번 대회를 통해 확실히 반등한 모습을 보여줬다.

2021년 10월 슈라이너스 칠드런스오픈에서 투어 2승을 달성한 임성재는 비록 3승 달성은 다음을 기약했으나 시즌 첫 ‘톱10’ 달성으로 다가오는 4월 초 마스터스 전망을 밝게 했다.

이번 대회 우승은 최종 합계 11언더파 273타를 기록한 맷 피츠패트릭(잉글랜드)이 차지했다.

피츠패트릭은 17번 홀(파3)까지 데이비드 립스키(미국)와 공동 선두였으나 마지막 18번 홀(파4) 4ｍ 버디 퍼트를 넣고 1타 차 우승을 확정했다.

2023년 4월 RBC 헤리티지 이후 약 3년 만에 투어 3승째를 따낸 피츠패트릭은 우승 상금 163만8000달러(약 24억6000만원)를 받았다.

피츠패트릭은 3라운드까지 선두 임성재에게 3타 뒤진 공동 4위였다가 이날 역전 우승의 기쁨을 누렸다.

김성현이 이날 버디 4개와 보기 3개로 1타를 줄여 최종 합계 7언더파 277타, 공동 7위에 올랐다. 김성현은 2024년 5월 더 CJ컵 바이런 넬슨 공동 4위 이후 1년 10개월 만에 PGA 투어 ‘톱10’ 성적을 냈다.

김주형은 최종 합계 4언더파 280타를 치고 브룩스 켑카(미국) 등과 함께 공동 18위를 기록했다.