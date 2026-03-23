[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구는 트로트 가수 김용빈을 홍보대사로 위촉했다고 23일 밝혔다.

가수 김용빈은 수성구 상동 출신으로 TV조선 트로트 경연 프로그램 ‘미스터트롯3’에서 최종 우승하며 이름을 알렸다.

이번에 홍보대사로 위촉된 김용빈은 수성못과 대구스타디움 등 지역 관광자원과 각종 문화 행사를 알리는 대외 홍보에 나선다.

어린 시절부터 ‘트로트 신동’으로 불린 김용빈은 우승 이후 특전곡 ‘어제도 너였고 오늘도 너여서’를 발표하는 등 방송과 무대를 오가며 활동을 이어가고 있다.

수성구는 위촉을 계기로 지역 문화·관광 자원을 알리는 홍보 효과가 높아질 것으로 기대하고 있다.

김용빈은 “어린 시절을 보낸 고향 수성구의 홍보대사로 위촉돼 매우 영광스럽고 뜻깊게 생각한다”며 “수성못을 비롯한 수성구의 아름다운 관광자원과 다양한 문화 행사를 많은 분들께 알릴 수 있도록 홍보대사로서 최선을 다하겠다”고 말했다.

김대권 대구 수성구청장은 “지역 출신 가수이자 대중에게 큰 사랑을 받고 있는 김용빈 씨와 함께 수성구의 문화와 관광, 도시브랜드를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로 다양한 홍보 활동을 통해 수성구의 매력을 적극적으로 전해 나가겠다”고 밝혔다.