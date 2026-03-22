경찰·노동당국 수사 본격 착수 업체 사장 등 16명 조사 마쳐 유가족 대표 2명 감식 참관키로

[헤럴드경제=김은희 기자] 74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재와 관련해 경찰이 수사에 본격 착수했다.

대전경찰청은 131명 규모의 전담수사팀을 편성해 노동당국과 합동 조사를 펼친다고 22일 밝혔다.

공장 안팎의 폐쇄회로(CC)TV를 확보하고 업체 관계자 16명에 대한 관계자 조사를 진행했다.

다수의 사망자가 발견된 2층 휴게시설 불법 증개축, 소방·안전관리 부실 여부, 피난 대피 적정성 여부 등에 대해서도 광범위한 수사를 벌일 계획이다. 특히 절삭유·세척유 등 기름과 나트륨을 취급하는 안전공업이 지난달 소방당국으로부터 위험물안전관리법 위반 대상임을 통보받았던 만큼 관련 공정 전반에 대한 관계자 조사가 이뤄질 것으로 점쳐진다.

경찰 관계자는 “화재 피해가 막대한 만큼 수사 대상자의 범위를 한정하지 않고 모든 가능성을 열어놓고 신속하고 엄정히 수사하겠다”고 전했다.

오는 23일에는 소방·노동 당국 등 관계기관과 함께 1차 현장 합동 감식에 나선다.

관계기관은 발화 지점으로 추정되는 공장 1층 내부를 집중적으로 살펴볼 것으로 보인다. 감식에는 유가족 대표 2명이 참관한다.

경찰 관계자는 “합동 감식은 발화지점으로 추정되는 1층을 중심으로 진행하되 건물 구조나 소방설비 작동 여부 등에 대해서도 조사를 진행하겠다”고 설명했다.

노동당국 역시 안전공업 대표이사에 대한 참고인 조사를 진행하는 등 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용이 가능한지 법리를 검토하고 있다.