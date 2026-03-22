암참 이사진 취임식 참가해 전남도와 공동부스 운영

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양만권경제자유구역청은 전라남도와 함께 최근 서울에서 열린 ‘주한미국상공회의소(암참, AMCHAM) 이사진 취임식’에 참가해 미국계 글로벌 기업을 대상으로 투자유치 활동을 전개했다.

이번 행사는 주한미국대사를 비롯해 암참 신임 이사진과 글로벌 기업 최고경영자 등 700여 명이 참석한 대규모 비즈니스 네트워킹 자리로, 한·미 경제협력 확대와 글로벌 공급망 재편 흐름 속에서 투자 협력 가능성을 모색하는 데 초점이 맞춰졌다.

광양만권경자청은 전남도와 공동으로 홍보부스를 운영하며 이차전지, 소재·부품·장비, 우주항공, 신재생에너지 등 지역 전략산업의 경쟁력을 집중적으로 홍보하고 잠재 투자기업 발굴에 나섰다.

특히 광양만권이 보유한 이차전지 소재 클러스터와 스마트 제조 기반, 항만·물류 인프라 등 차별화된 투자 환경을 강조했다.

지난 20일 행사에서 광양경자청은 전남도와 한국쓰리엠, 지이 에어로 스페이스, 램리서치 등 첨단 소재부품 장비 기업은 물론 블룸에너지, 퓨어셀 등과 같은 친환경 에너지 선도 기업들과 투자 상담을 진행했다.

이를 통해 전남의 강점인 동북아 에너지·해양허브, 반도체, 인공지능 등 미래산업과 광양만권의 이차전지 소재클러스터, 스마트 혁신제조 등 첨단산업 인프라를 알리고 투자 유치 기반을 확대하는 자리를 가졌다.

구충곤 광양만권경제청장은 “이번 암참 행사로 구축된 미국기업 글로벌 비즈니스 네트워크를 바탕으로 에너지, 첨단 제조의 실질적인 외자 유치를 이끌어 내 전남도와 광양만권이 대한민국 신산업의 핵심 거점으로 발전하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.