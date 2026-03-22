“공연 안전 위해 통제 등 이뤄져…일상 불편에 송구” 광화문 공연 다음날 회사 명의로 공지…“대전 화재 피해자 위로·애도”

[헤럴드경제=김유진 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브가 지난 21일 열린 광화문 광장 컴백쇼와 관련해 힘을 보탠 경찰·소방과 일부 불편을 겪었을 시민에게 사과와 감사의 뜻을 표했다.

하이브는 22일 오전 회사 명의로 이 같은 내용을 담아 ‘방탄소년단의 광화문 공연에 보내주신 성원과 배려에 깊이 감사드린다’는 글을 홈페이지에 게재했다.

하이브는 “대한민국을 상징하는 경복궁과 광화문을 공연 장소로 내어주신 당국에 깊이 감사드린다”며 “경복궁과 광화문은 대한민국의 역사와 정체성, 그리고 오늘의 문화가 함께 살아 숨 쉬는 공간임을 잘 알고 있다. 하이브는 이곳에서 전 세계를 향한 공연을 선보일 수 있었음을 매우 영광스럽게 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 공연이 안전하게 마무리될 수 있도록 힘써주신 경찰·소방을 비롯한 정부 및 지자체 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”고 덧붙였다.

하이브는 안전을 위한 광화문 광장 일대 통제로 불편을 겪었을 시민에게도 사과와 감사를 동시에 전했다.

하이브는 “광화문 일대 시민 여러분과 인근 상인, 직장인, 방문객 여러분께도 죄송하다는 말씀과 함께 감사의 인사를 올린다”며 “전 세계가 주목하는 공연을 반드시 안전하게 치러내야 했기에 교통 및 건물 통제, 위험 물품에 대한 검색 등 불가피한 조치들이 함께 이뤄졌다. 이로 인해 광화문 광장을 오가는 분들은 물론, 개개인의 소중한 일정과 일상에 불편을 겪으셨을 여러분께 진심으로 송구한 마음을 전한다”라고 고개를 숙였다.

또한 시민들의 너른 이해와 배려 덕분에 뜻깊은 시간을 만들 수 있었으며, K팝이 성장한 것은 한국 사회의 문화적 기반과 시민들의 성숙한 지지 덕분이라고 몸을 낮췄다.

하이브는 “공연을 통해 자랑스러운 문화유산을 전 세계에 알릴 수 있었음을 감사하게 생각한다”며 “유관기관과 긴밀히 논의 중인 국가유산과 문화재 보호 및 홍보 방안을 조속히 구체화해 장기적인 지원 체계를 실행에 옮기겠다”고 약속했다.

한편, 하이브는 지난 20일 발생한 대전 공장 화재 사고로 인명 피해가 발생한 것과 관련해 “피해를 입으신 모든 분께 위로의 말씀을 전한다”며 “유가족분들께 깊은 애도를 표하며, 부상자분들의 빠른 쾌유를 빈다”고 전했다.

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