소액·레버리지 결합에 손실 확대…분산 부족한 집중 투자 영향

[헤럴드경제=김유진 기자] 신용융자를 활용한 개인투자자의 손실이 크게 확대된 것으로 나타났다. 특히 20대 소액 투자자의 경우 손실률이 일반 투자자의 3배를 웃돌며 위험 노출이 두드러진 것으로 분석된다.

22일 금융권과 금융당국에 따르면 국내 대형 증권사 2곳의 개인 계좌 약 460만개를 분석한 결과, 이달 1~9일 신용융자를 이용한 개인투자자의 평균 수익률은 -19.0%로 집계됐다. 신용융자를 사용하지 않은 투자자(-8.2%)의 2.3배 수준이다.

연령대별로는 60대의 손실률이 -19.8%로 가장 컸고, 20대와 30대는 각각 -17.8%, -18.2%로 상대적으로 낮았다. 다만 신용융자 미사용 투자자와의 격차는 20·30대에서 더 크게 나타났다.

30대는 미사용 계좌 수익률이 -6.6%로 전 연령대 중 가장 양호했지만, 신용융자를 사용할 경우 손실률이 2.8배로 확대됐다. 20대 역시 미사용 계좌(-6.7%) 대비 손실률이 2.7배로 벌어졌다.

특히 투자금 1000만원 미만 소액 투자자에서는 격차가 더 크게 나타났다. 신용융자 사용 계좌 수익률은 -20.7%로 미사용(-7.5%) 대비 2.8배 수준이었으며, 20대 소액 투자자의 경우 손실률 격차가 3.2배로 가장 컸다.

이 같은 결과는 청년층 소액 투자자의 투자 방식과 관련이 있는 것으로 분석된다. 상대적으로 자금 규모가 작은 투자자일수록 신용융자를 활용해 특정 종목에 자금을 집중하는 경향이 강해, 변동성 확대 국면에서 손실이 빠르게 커지는 구조라는 설명이다.

실제 과거 강세장에서도 유사한 흐름이 확인된 바 있다. 자본시장연구원은 신규·저연령·소액 투자자일수록 신용 거래 수익률이 낮고 분산투자 수준도 낮게 나타난다고 분석했다.

금융권에서는 청년 투자자의 투자 성향이 손실 확대에 영향을 미쳤을 가능성도 제기한다. 한 금융권 관계자는 “청년 소액 투자자의 경우 단기 수익을 노린 공격적 투자 비중이 높아, 신용융자를 사용할 경우 손실 폭이 더 크게 나타나는 경향이 있다”고 말했다.

금융당국은 현재 신용융자 규모가 시가총액 대비 0.6% 수준으로 시장 전반의 시스템 리스크로 확산될 가능성은 제한적이라고 보고 있다. 다만 증권사에 레버리지 투자 위험 안내를 강화하도록 하고, 신용융자와 CFD 등 관련 리스크 관리 점검을 주문한 상태다.

금융당국 관계자는 “레버리지 투자는 주가 하락 시 손실이 크게 확대될 수 있다”며 “신용융자는 감당 가능한 범위 내에서 신중하게 활용할 필요가 있다”고 강조했다.