예산안 교착에 공항 보안검색 차질 기부 통한 급여 지급, 법적 불확실성도

[헤럴드경제=조범자 기자]세계 최고 부자로 꼽히는 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 ‘셧다운’ 사태로 막혀 있는 미국 교통안전청(TSA) 직원 임금 문제를 해결하겠다고 나섰다.

머스크는 21일(현지시간) 사회관계망서비스 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “수많은 미국인의 삶에 부정적 영향을 미치는 예산 교착 상황 동안 내가 TSA 직원들의 급여를 지급하겠다는 제안을 하고자 한다”고 말했다.

현재 약 5만명의 TSA 직원이 무급으로 근무하고 있으며, 이들의 평균 연봉은 6만1000달러(약 9200만원)다.

다만, 기부를 통해 공무원 급여를 지급할 수 있는 법적 경로가 있는지 불분명하다고 외신들은 지적했다.

필립 캔드레바 듀크대 교수는 USA투데이에 “연방 정부에 기부되는 돈은 모두 재무부로 들어간다. 어떤 기관이 이를 꺼낼 수 있는 권한이 있지 않다”고 설명했다.

머스크의 이러한 파격적인 제안은 미국 국토안보부(DHS) 예산 합의를 놓고 정쟁이 길어지는 가운데 나왔다.

민주당이 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책에 반발하며 5주째 국토안보부 예산 처리가 이뤄지지 않고 있다.

이에 따라 국토안보부 산하 TSA 직원들도 급여를 받지 못한 채 근무 중이다. 국토안보부의 일시적 업무정지(셧다운) 후 366명이 사직했고, 결근율은 10%에 달한다.

미국 전역 공항에서는 인력이 부족해졌고, 승객 보안 검색에 상당한 시간이 소요되고 있다.