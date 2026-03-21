[헤럴드경제=김영철 기자] 달러-원 환율은 야간 거래에서 꾸준히 반등한 끝에 1500원 선을 다시 넘어섰다. 이란 전쟁 격화 속에 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)가 연내 금리를 내릴 것이라는 기대가 거의 없어지면서 글로벌 달러가 강세를 보였다.

21일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 3.70원 상승한 1504.70원에 거래를 마쳤다. 이번 장 주간 거래(9시~3시 반) 종가 1500.60원 대비로는 4.10원 높아졌다.

달러-원은 유럽 거래에서 1493원 부근까지 밀리기도 했으나 국제유가를 자극하는 소식이 잇달아 전해지자 위쪽으로 방향을 틀었다. 뉴욕 장 초반에는 1505원을 살짝 웃돌았다.

쿠웨이트 정유 시설은 이틀 연속 이란의 공격을 받았다.

쿠웨이트 국영석유회사(KPC)는 현지시간 20일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “미나 알아마디 정유단지가 오늘 새벽 드론 공격을 받아 여러 유닛에서 불이 났다. 예방적 조처로 피해 시설 일부의 가동을 중단했다”고 발표했다.

미국 국방부(전쟁부)가 중동 지역으로 해병대를 추가로 파병했다는 보도도 전해졌다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 국방부가 캘리포니아 기지에 소속된 해병대원 약 2200~2500명을 미국 중부사령부로 이동시키고 있다고 보도했다. 군함 3척도 함께 파병됐다.

브렌트유가 배럴당 110달러를 웃도는 가운데 미 국채 수익률은 일제히 급등했다. 글로벌 채권시장의 벤치마크 역할을 하는 미 국채 10년물 수익률은 지난해 8월 이후 최고치를 경신했다.

TD증권의 제너디 골드버그 미국 금리 전략 책임자는 “이란 분쟁이 격화되고 장기화함에 따라 미 국채 시장은 추가적인 인플레이션 압력을 우려하는 것으로 보인다”면서 “시장은 더 이상 2026년 금리 인하를 가격에 반영하지 않고 있으며, 오히려 금리 인상 가능성을 반영하기 시작하면서 수익률이 가파르게 오르고 있다”고 말했다.

금리 선물시장에 반영된 연내 금리 인하 가능성은 한 자릿수 중반대로 낮아졌다. 연내 금리 인상 가능성과 역전이 발생했다.

오전 2시 43분께 달러-엔 환율은 159.200엔, 유로-달러 환율은 1.15600달러에 거래됐다. 역외 달러-위안 환율은 6.9060위안에 움직였다. 엔-원 재정환율은 100엔당 942.52원을 나타냈고, 위안-원 환율은 217.55원에 거래됐다.

이날 전체로 달러-원 환율 장중 고점은 1505.50원, 저점은 1487.00원으로, 변동 폭은 18.50원을 기록했다.

야간 거래까지 총 현물환 거래량은 서울외국환중개와 한국자금중개 양사를 합쳐 122억9700만달러로 집계됐다.