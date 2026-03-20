사이코패스 진단평가는 ‘기준 미달’

[헤럴드경제=이원율 기자]항공사 기장 살해 혐의로 붙잡힌 50대 전직 항공사 부기장 김모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 앞서 본인의 범행을 정당화하는 주장을 이어갔다.

김 씨는 이날 오후 1시17분 부산 부산진경찰서 지하 주차장에 있는 호송 차량에 타기 전 “조직적 기득권의 짓에 복수했다”고 주장했다.

이어 “항공사마다 공군사관학교 기득권이 엄청난 부패 행위를 저지르고 있다”고 했다.

김 씨는 피해자 유족 등에 대한 취재진 질문에는 아무런 답변을 하지 않았다.

법원에 온 김 씨는 ‘할 일을 했다는 게 무슨 뜻인가’라는 질문에 “본인 입맛에 맞지 않는다고 해 사람 인생을 함부로 파괴하는 기득권에 맞서 제 할 일을 했다”고 주장했다.

김 씨는 회색 티셔츠에 슬리퍼 차림이었다. 호송 중 고개를 들고 다녔고, 취재진 카메라를 정면으로 응시하며 말하기도 했다.

경찰관이 마스크 착용 의사를 물었지만 필요 없다며 사양한 것으로 알려졌다.

김 씨는 지난 17일 오전 5시30분께 부산 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장 A 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

A 씨 살해 하루 전인 16일에는 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장 동료였던 기장 B 씨를 덮친 후 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주했다.

김 씨는 A 씨 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료 C 씨 주거지를 찾았지만 미수에 그쳤다.

이후 울산으로 도주한 뒤 범행 14시간여 만인 17일 오후 8시께 경찰에 붙잡혔다.

김 씨는 공군사관학교 선배이자 한때 직장 동료였던 A 씨 등 기장 4명에게 앙심을 품고 최근 수개월 전부터 몰래 따라다니며 택배기사로 위장해 주거지를 파악하고 범행 장소를 물색하는 등 계획을 세웠던 것으로 파악됐다.

한편 부산경찰청에 따르면 김 씨는 사이코패스 진단평가(PCL-R)에서 기준 미달 점수를 받았다.

사이코패스 진단평가는 범죄 분석관들이 피의자 면담 등 관련 수사 자료를 분석해 점수로 수치화해 사이코패스 여부를 확인하는 방법이다. 국내에서 통상 25점을 넘기면 사이코패스로 분류한다.

경찰은 사이코패스 진단 검사와 별개로 김 씨의 정신 병력 등이 범죄에 영향을 미쳤는지를 확인 중이다.