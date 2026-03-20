KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’서 “같은 날 김종서도 콘서트, 화이팅”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 코미디언 출신 방송인 박명수가 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연에 “TV 시청률이 안 나오겠다”며 대규모 공연의 그늘을 언급했다.

박명수는 20일 자신이 진행하는 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에선 방송인 전민기와 함께 국가적 행사로 떠오른 BTS 컴백 라이브와 관련해 이야기를 나눴다.

박명수는 “내일 TV 시청률 안 나오겠다. 안 가는 분들은 집에서도 BTS 공연 볼 것 아니냐. 나 같아도 그거 보겠다”고 했다. 이어 “같은날 김종서 형님도 콘서트를 하신다고 한다. 형님도 화이팅하라”고 응원했다.

또 “지금 광화문 가면 미국인 줄 안다. 외국 사람이 더 많다”면서 행사의 안전을 강조하기도 했다.

박명수는 “많은 분들에게 BTS를 실제로 볼 수 있는 기회다. 군복무 잘 마무리하고 새롭게 모이는 자리인 만큼 많은 분들이 기대할 것”이라고 했다.

가까운 사이로 알려진 멤버 진에게 연락했냐는 질문에는 “부담 줄 것 같아서 연락하지 않았다. 잘하시길 바란다”고 답했다. 그러면서 “그 시간에 ‘놀면 뭐하니?’ 어떻게 될 지 모르겠다. 내가 나오지는 않지만, 참여했던 프로그램 아니냐”며 거듭 동시간대 TV 프로그램 시청률 저조를 우려했다.

그는 “많은 분들이 오랜만에 같이 BTS 덕에 흥겹고 기분 좋은 시간이 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

방탄소년단은 21일 오후 8시 광화문에서 정규 5집 발매 기념 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 개최한다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 190개국에 독점 생중계된다.