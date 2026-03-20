[헤럴드경제=최원혁 기자] 무속인 이소빈이 어린 시절 ‘스타킹’ 출연 이후 겪었던 충격적인 경험을 털어놨다.

19일 유튜브 채널 ‘문명특급’에는 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’에 출연 중인 무속인 이소빈, 노슬기가 게스트로 나왔다.

이소빈은 지난 2008년 SBS 예능 ‘스타킹’에 아기 무당으로 출연해 가수 MC몽의 병역 논란을 예견하는 듯한 점사로 주목 받았다.

당시 그는 “잘못한 일이 있으니 많이 빌어야 한다”고 말했고, 이후 MC몽은 병역 기피 논란에 휘말리며 활동을 중단했다.

방송 출연 후 유명세를 얻었지만 예상치 못한 위험도 겪었다.

이소빈은 “방송 이후 예약이 몰리면서 감당하기 힘든 일들이 많았다”며 “예약이 안 되니까 학교 앞까지 찾아와 저를 끌고 가려 했다”고 말했다.

이어 “‘아줌마 이거 하나만 봐달라’, ‘아줌마 집에 가자’며 납치를 당할 뻔한 적이 여러 번 있었다”며 “선생님들이 아버지 손에 제 손을 잡아주고 데려다주셨다. 저한테 스타킹은 애증의 프로그램”이라고 밝혔다.

그런가 하면 이소빈은 ‘운명전쟁49’ 출연 후 2029년까지 예약이 마감된 상황이라고 말해 눈길을 끌었다.

이소빈은 “세상에서 가장 만나기 힘든 사람이 나라더라”며 “예약을 더 안 받고 있는 상태다. 방송 첫 주 나가고 그 다음주에 마감됐다”고 말했다.