[유튜브 채널 ‘문명특급’]
[유튜브 채널 ‘문명특급’]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 무속인 이소빈이 어린 시절 ‘스타킹’ 출연 이후 겪었던 충격적인 경험을 털어놨다.

19일 유튜브 채널 ‘문명특급’에는 디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’에 출연 중인 무속인 이소빈, 노슬기가 게스트로 나왔다.

이소빈은 지난 2008년 SBS 예능 ‘스타킹’에 아기 무당으로 출연해 가수 MC몽의 병역 논란을 예견하는 듯한 점사로 주목 받았다.

[유튜브 채널 ‘문명특급’]
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당시 그는 “잘못한 일이 있으니 많이 빌어야 한다”고 말했고, 이후 MC몽은 병역 기피 논란에 휘말리며 활동을 중단했다.

방송 출연 후 유명세를 얻었지만 예상치 못한 위험도 겪었다.

이소빈은 “방송 이후 예약이 몰리면서 감당하기 힘든 일들이 많았다”며 “예약이 안 되니까 학교 앞까지 찾아와 저를 끌고 가려 했다”고 말했다.

[유튜브 채널 ‘문명특급’]
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이어 “‘아줌마 이거 하나만 봐달라’, ‘아줌마 집에 가자’며 납치를 당할 뻔한 적이 여러 번 있었다”며 “선생님들이 아버지 손에 제 손을 잡아주고 데려다주셨다. 저한테 스타킹은 애증의 프로그램”이라고 밝혔다.

그런가 하면 이소빈은 ‘운명전쟁49’ 출연 후 2029년까지 예약이 마감된 상황이라고 말해 눈길을 끌었다.

이소빈은 “세상에서 가장 만나기 힘든 사람이 나라더라”며 “예약을 더 안 받고 있는 상태다. 방송 첫 주 나가고 그 다음주에 마감됐다”고 말했다.


choigo@heraldcorp.com