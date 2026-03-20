예블로예프의 그레코로만 머피의 복싱 정면 충돌

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC 페더급(65.8㎏) 타이틀 도전권 확보를 위한 무패 파이터들 간의 대결이 펼쳐진다.

UFC 페더급 랭킹 1위 모프사르 예블로예프(32·러시아)는 오는 22일(이하 한국시간) 영국 런던 O2 아레나에서 열리는 ‘UFC 파이트 나이트: 예블로예프 vs 머피’ 메인 이벤트에서 3위 르론 머피(34·잉글랜드)와 격돌한다. 예블로예프는 19승 무패, 머피는 17승 1무로 도합 37경기 무패를 달리고 있다. UFC에선 예블로예프는 9승, 머피는 9승 1무를 기록하고 있다.

누군가의 무패는 사라진다. 이번 경기가 무효나 무승부로 끝나지 않는다면 둘 중 하나는 패배를 기록한다. 그리고 승자는 UFC 10연승으로 유력한 타이틀 도전자 후보로 부상할 수 있다. UFC 페더급 챔피언 알렉산더 볼카노프스키(37·호주)가 이번 경기의 승자를 주목하고 있다.

같은 무패 파이터지만 스타일은 다르다. 예블로예프는 러시아의 그레코로만 레슬링 마스터 오브 스포츠로 레슬링에 일가견이 있다. 2020 도쿄 올림픽 그레코로만 레슬링 금메달리스트 무사 예블로예프의 사촌 동생이기도 하다. UFC 9경기에서 무려 42차례 테이크다운에 성공했고, 53분 12초를 유리한 포지션에서 상대를 컨트롤했다. 9승 모두를 판정승으로 기록했다.

반대로 머피는 타격에 강점이 있는 웰라운더다. 유명 복싱 코치인 고(故) 올리버 해리슨의 조카로 어릴 때부터 복싱을 수련했다. 공수 밸런스가 뛰어나 유효타 정확도가 54%이며, 유효타 방어율은 61.6%다. 결과적으로 상대보다 유효타를 1.97배 더 많이 때린다. 테이크다운 성공률도 54.2%로 페더급 현역 2위다.

잉글랜드 홈에서 랭킹 1위 상대를 맞이한 머피는 미디어데이에서 “경기장이 만원일 걸로 기대된다”며 “이번 경기를 피니시하면 나에게 타이틀 도전권을 주지 않을 방법이 없을 것”이라고 타이틀 도전에 대한 열망을 드러냈다.

예블로예프의 레슬링에 대해서는 “5라운드 내내 타격전만 할 순 없을 것”이라면서도 “예블로예프가 레슬링을 시도해도 난 내가 누구를 상대로도 일어날 수 있다고 믿는다”고 자신감을 보였다. 이어 “예블로예프가 테이크다운에 성공하겠지만 나는 바로 일어날 것”이라며 “그의 에너지를 갉아 먹고, 압박을 걸겠다”고 목소리에 힘을 줬다.

예블로예프는 “머피는 전 영역에서 뛰어나고, 솔직히 난 그를 존중한다”고 말문을 열었다. 이어 “하지만 옥타곤에 올라가면 존중은 없다”며 “전쟁에 나설 준비가 됐다”고 목소리를 높였다.

예블로예프는 UFC 9승을 모두 판정승으로 기록하며 일각에서 지루하단 비판이 제기되고 있는 것에 대해 “종합격투기(MMA)를 이해하지 못하는 사람만 그렇게 말한다”며 “이 수준에서 언제나 이기고, 랭킹 1위를 지키는 건 쉬운 일이 아니다”라고 언급했다. 그리고 “항상 피니시를 노리고 있다”고 강조했다.

‘UFC 파이트 나이트: 예블로예프 vs 머피’는 오는 3월 22일(일) 오전 5시부터 tvN 스포츠와 티빙에서 생중계된다.