“고속도로 건설 지연에 따른 지역주민 불편 해소 위해”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 20일 약 3년간 사업이 중단된 서울-양평 고속도로 사업의 재개를 지시했다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 “이재명 정부는 고속도로 건설 지연에 따른 지역주민의 불편을 해소하기 위해 서울-양평 고속도로 사업을 재개하기로 결정했다”고 밝혔다.

그러면서 “먼저 기획예산처는 올 상반기 중 서울-양평 고속도로 사업 재개를 위한 예산 지원방안을 마련할 예정”이라면서 “이에 기반해 새로운 타당성 조사 용역을 발주하고, 지역주민을 위한 최적의 노선을 신속히 결정해 2029년 말에는 사업에 착공할 수 있게 하겠다”고 설명했다. 2035년 준공을 목표로 하는 사업이다.

홍 수석은 이어 “정부는 서울 양평 고속도로 사업을 둘러싼 정치적 논란을 불식시키고 관련 절차를 속도감있게 추진할 것”이라면서 “이를 통해 양평지역 주민들 염원에 부응하고 고속도로 이용객 교통편의 교통편의를 증진시켜 수도권 동부지역의 숙원사업을 해결하겠다”고 했다.

홍 수석은 해당 사업의 경우 종점 변경 과정에서 특혜 논란이 불거지면서 특검의 수사 대상이 되고 건설도 중단됐다면서도 “이와 별개로 지역 주민과 지자체, 정치권에서는 국민의 교통 편의를 위한 사업의 신속한 재개를 촉구해 왔다”고 전했다.

친이재명계 한준호 국회의원이 더불어민주당 경기도지사 경선에 나서며 서울-양평 고속도로 사업을 원안대로 조속히 재개할 것을 촉구하고 있는 것과의 연관성에 대해 홍 수석은 “전날 민주당 원내대책회의에서 천준호 의원이 (서울-양평 고속도로) 사안에 대한 재개를 촉구했다. 정부와 청와대 내에서도 검토가 끝난 사안이니 이번 주 내로 발표하면 좋겠다고 싶어서 오늘 발표한 것”이라고 설명했다.

앞서 윤석열 정부 출범 이후인 2023년 5월 서울-양평고속도로 고속도로 종점이 경기 양평군 양서면에서 김 여사 일가의 선산과 토지가 있는 양평군 강상면으로 변경되면서 특혜 의혹이 불거졌다. 국토교통부는 예비타당성 조사까지 통과한 양평고속도로 노선의 종점 변경안을 발표했다.

원희룡 당시 국토부 장관은 특혜 논란이 불거지자 같은 해 7월6일 “김건희 여사 땅이 거기 있었다는 것을 이 사건이 불거지기 전에 조금이라도 인지하는 게 있었다면 저는 장관직을 걸 뿐만 아니라 정치 생명을 걸겠다”며 서울·양평고속도로 사업 전면 백지화를 선언한 바 있다.

현재 권창영 2차 종합특검은 서울·양평고속도로 종점 변경으로 김 여사 일가가 특혜를 받았다는 의혹과 관련해 수사를 진행 중이다.