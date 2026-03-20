한은 ‘프로젝트 한강’ 2단계 본격 추진 배달·유통·보험 등 생활 결제영역 확대 장학금·보조금 등 공공 지급도 실험 KB·신한·NH 이어 BNK동백전 관심 “성공적 안착위해 은행권에 인센티브”

한국은행이 미래 디지털화폐 인프라 구축을 위해 ‘프로젝트 한강’ 2단계를 본격 추진하는 가운데 은행들도 실생활 사용처 확장에 속도를 내고 있다. 결제·송금·공공 지급 등 실제 활용 환경을 구현하며 상용화 가능성 검증에 초점을 맞추는 모습이다.

▶예금토큰, 실생활로 확장=20일 금융권에 따르면 이번 2단계 사업에 참여하는 9개 은행은 예금 토큰의 실생활 활용도를 높이기 위한 서비스 고도화와 사용처 확대에 나서고 있다. 예금토큰은 은행 예금을 기반으로 한 디지털 지급 수단이다. 한국은행이 발행한 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 토대로 시중은행이 디지털 예금을 발행하는 구조다.

예금 토큰 사용처는 아직 확정되지 않았지만 배달·유통·보험 등 생활 밀착형 결제 영역으로 적용 범위를 넓히는 한편, 장학금·보조금 등 공공 지급 기능까지 다양한 활용 시나리오를 준비하는 것으로 파악된다. 1단계 당시엔 편의점(세븐일레븐)과 마트(농협 하나로마트), 카페(이디야), 서점(교보문고) 등에서 사용할 수 있었다.

이번 2단계에선 사용처가 대폭 늘어날 전망이다. KB국민은행은 국내 최대 PG사인 KG이니시스와 협력해 결제 인프라 확장에 나선다. 별도 단말기 교체 없이 기존 가맹점 인프라에서 예금 토큰 결제가 가능하도록 구현하는 것이 핵심이다. 가맹점 입장에서는 추가 비용 부담 없이 정산 효율을 높일 수 있다는 점이 장점이다. 국민은행 측은 “KG이니시스가 보유한 가맹점 네트워크를 기반으로 적용 범위가 점진적으로 확대되면 보다 폭넓은 사용 환경이 조성될 것”이라고 기대했다.

신한은행은 이번 2단계 사업에서 예금 토큰 활용 범위를 배달, 보험, 오프라인 결제 등 생활 전반으로 넓힌다. 이용자들은 신한 SOL뱅크 앱에서 예금을 예금 토큰으로 전환해 배달앱 ‘땡겨요’, 편의점, 여행자보험 결제 등에 사용할 수 있으며, 신한카드와 연계한 가맹점 결제 방식도 도입해 온·오프라인 전반에서 사용성을 높일 계획이다. NH농협은행은 1단계에서 일부 매장에 한해 운영했던 하나로마트 적용 범위를 직영점 전반으로 확대해 예금 토큰 사용처를 넓힐 계획이다. 하나·우리은행 역시 주요 유통 채널과 협업해 리테일 결제 환경 검증에 무게를 두고 있다.

은행들은 공공 지급 영역까지 예금 토큰 활용 범위를 넓히고 있다. IBK기업은행은 대학 장학금을 예금 토큰 기반 바우처로 지급하는 방안을 추진하는 것으로 확인됐다.

업계에선 2단계에 합류한 BNK금융그룹(경남·부산은행)이 지역화폐 ‘동백전’을 활용한 방안을 내놓을지도 관심이 쏠린다. 출산지원금, 아동수당 등 각종 정책성 자금을 예금 토큰 기반으로 지급할 경우 실시간 사용이 가능해지고 행정 비용 절감과 예산 누수 방지 효과도 기대된다는 분석이다.

▶“경쟁 판 짜야 산다” 은행들…‘유인 부족’ 지적=금융권에선 이번 2단계 사업이 성공적으로 안착하기 위해서는 정부가 참여 유인을 강화하고 제도 설계를 보다 정교화해야 한다는 지적이 나온다. 특히 은행 간 경쟁 환경을 어떻게 설계하느냐가 핵심 변수로 꼽힌다. 실제 1단계 실거래 테스트는 8만여명 참여에도 1인당 사용 횟수가 1회 수준에 그치며 기대를 밑돌았다.

이에 은행권에선 과거 재난지원금 지급 당시 카드사들이 고객 유치를 위해 경쟁했던 사례처럼, 보조금 지급 구조에도 일정 수준의 경쟁 요소를 도입해야 시장이 확대될 수 있다고 보고 있다. 특히 정부가 전기차 충전기 설치 사업을 시작으로 국고보조금을 예금 토큰 형태로 지급할 계획인 만큼, 2단계 참여 은행 중 우수 기관을 보조금 집행 기관으로 우선 선정하는 등 실질적인 인센티브가 필요하다는 지적이다.

이와 관련, 한 은행 관계자는 “은행 입장에서는 새로운 자금 유입 창구를 확보하는 것이 핵심인데, 현재 구조에선 예금 토큰 사업 참여 여부와 관계없이 국고 보조금이 기존 거래 은행을 중심으로 집행되는 구조”라며 “은행 간 경쟁 환경이 조성돼야 사업이 활성화될 수 있다”고 말했다.

아울러 예금 토큰 이자 지급 구조에 대한 조속한 기준 마련이 필요하다는 지적도 나온다. 이자 지급 여부는 은행의 자금 운용과 수익 구조에 직접적인 영향을 미치는 요소다. 예금 토큰 이자 지급 논의가 진행 중이지만 구체적인 기준과 방식은 아직 명확하지 않은 상태다. 예금 토큰에 이자가 붙을 경우 자금을 운용하지 못한 채 비용만 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 유혜림 기자