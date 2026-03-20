지상 39층, 1161가구…56가구 일반분양 사이버 주택전시관 개관, 2029년 입주 예정

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울 서초구 서초동에 들어서는 ‘아크로 드 서초’가 이달 말 청약 일정에 돌입한다. DL이앤씨는 이와 함께 사이버 주택전시관도 개관한다고 20일 밝혔다.

이 단지는 지하 4층~지상 39층 아파트 16개동, 전용면적 59~170㎡ 총 1161가구 규모로 이중 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다.

단지는 3월 31일 특별공급을 시작으로 4월 1일 1순위(해당), 2일 1순위(기타), 3일 2순위 청약접수를 진행한다. 당첨자 발표는 4월 9일이며 정당계약은 20일부터 23일까지 4일간 진행된다. 입주는 2029년 2월 예정이다.

아크로 드 서초는 투기과열지구인 서초구에 위치해 추첨제 60%, 가점제 40%로 공급된다. 분양가상한제 적용으로 3.3㎡당 약 7800만원의 평균 분양가로 공급된다. 하이엔드 커뮤니티 ‘클럽 아크로’에는 프라이빗 스크린 골프라운지를 비롯해 스크린 골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스, 스포츠코트 등이 조성된다. 키즈 라운지부터 키즈 스테이션, 스터디룸, 오피스룸에 더해 스카이 라운지가 2개소 설치된다.

아크로 드 서초에는 DL이앤씨만의 특허 기술력을 집약해 만든 층간소음 저감 바닥구조인 D-사일런트 플로어와 층간소음 알림 시스템인 D-사일런스 서비스가 도입된다. 더불어 이 단지는 세대당 1.58대(단지별 상이)에 달하는 넉넉한 주차공간을 확보했다.

아크로 드 서초는 지하철 2호선과 신분당선역인 강남역까지 직선거리로 약 600m 거리에 위치한다. 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가까운 더블역세권 단지다. 강남을 대표하는 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초IC) 등으로 접근하기 쉽다. 강남역에서 다양한 광역, 일반버스를 이용하면 서울 및 수도권 어디든 편리하게 이동 가능하다.

단지는 서이초와 맞닿아 있고 길 건너편에는 서운중이 위치한다. 대치동 학원가도 인근에 자리잡고 있다. 강남 신세계백화점과 이마트, 코스트코 등 대형 상업시설을 비롯해 예술의 전당, 강남 세브란스병원, 가톨릭대 성모병원, 한전아트센터 등이 단지 반경 2km 내에 있다.

DL이앤씨 관계자는 “아크로 드 서초는 분양가상한제 적용으로 올해 분양시장 최대어로 불리며 많은 분들의 관심을 받아왔다”며 “시장의 기대에 최고의 품질로 보답할 것”이라고 말했다.