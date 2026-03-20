투룸형 구조 오피스텔 총 99실 전 타입 테라스·발코니 특화설계

[헤럴드경제=신혜원 기자] 동탄역을 걸어서 3분 이내로 이용할 수 있는 주거용 오피스텔 ‘테라스99 동탄(TERRACE99)’이 4월 분양된다.

20일 관련업계에 따르면 경기도 화성시 오산동 968-1 일원에 조성되는 테라스99 동탄은 지하 4층~지상 13층, 1개 동, 총 99실로 구성된다. 시공은 디에이건설이 맡았다. 지역 내 희소성이 높은 투룸 구조를 주력으로 배치했다.

테라스99 동탄은 교통, 생활편의시설 등 동탄2신도시 내에서도 입지여건이 우수하다는 평가를 받는다. 특히 동탄역을 걸어서 3분 이내에 이용할 수 있는 초역세권 입지로, 현재 수서고속철도(SRT)와 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선을 편리하게 이용할 수 있다. 동탄~수서 구간과 운정중앙~서울역 구간으로 분리 운영 중인 GTX-A 노선은 올해 전 구간 개통될 예정이며, 향후 2028년 마지막 남은 삼성역 정차가 시작되면 동탄역에서 삼성역까지 20분대 이동이 가능해진다.

동탄역과 인덕원역을 연결하는 동탄인덕원선도 2029년 하반기 개통을 목표로 속도를 내고 있다. 이 밖에 트램(노면전차), 수도권 지하철1호선, 분당선 연장 등도 계획돼 있다.

아울러 동탄대로와 경부고속도로, 수도권제2순환고속도로 등을 이용해 시내외곽으로 이동하기 수월하다. 지난 2월 개청한 동탄구청과 롯데백화점(동탄점), 이마트 트레이더스 등도 도보권이다. 삼성전자 화성캠퍼스, 기흥캠퍼스, 동탄테크노밸리, 용인 반도체 메가 클러스터(예정) 등 직주근접이 가능한 점도 강점으로 꼽힌다.

단지 앞쪽으로는 축구장 12배 규모(8만9000㎡)의 초대형 랜드마크 공원이 2027년 조성될 예정이다. 또한 1월 말 한국토지주택공사(LH)와 고려대학교의료원 컨소시엄이 ‘화성동탄2 의료복합타운 개발사업 협약’을 체결함에 따라 테라스99 동탄 인근에 700병상 이상의 고려대 동탄병원(가칭) 들어설 예정이다.

테라스99 동탄은 주변 오피스텔과 차별화된 내부 설계가 적용됐다. 1층 로비 공간을 고급화했고, 4층에는 입주민 전용 피트니스 공간을 마련했다. 특히 모든 호실에 테라스 또는 발코니 등 특화설계를 적용해 개방감을 극대화했다.

또한 소형 평형임에도 대부분의 타입을 3베이(Bay) 구조를 채택해 아파트급의 쾌적한 채광과 통풍을 높였다. 최상층 펜트 타입은 테라스와 다락 활용을 극대화한 특화 구조로 구성된다. 일부타입의 경우 전용 옥상공원이 설계됐다.

청약도 자유롭다. 이 오피스텔은 만 19세 이상이면 청약통장과 주택 보유 여부, 거주지 제한 없이 청약이 가능하다. 100% 추첨제로 당첨자를 선정하며, 재당첨 제한이 없고 전매도 가능하다.

분양관계자는 “테라스99 동탄은 7개 이상의 노선이 교차할 동탄역과 광비콤 다양한 생활인프라를 앞마당에서 누리는 동탄2신도시의 최중심 입지”라며 “발코니, 테라스 특화설계로 실사용 면적과 개방감을 극대화하고, 아파트급의 쾌적함을 갖춰 실수요자와 투자자 모두에게 만족감을 줄 명품 주거공간으로 기대된다”고 설명했다.