올마이투어 집계..42% 광화문 인근 예약

[헤럴드경제=함영훈 기자]올마이투어는 오는 21일 서울 광화문 광장에서 열리는 BTS의 컴백 기념 공연 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 앞두고 외국인 관광객의 국내 숙소 예약 건수가 폭발적으로 증가했다고 20일 밝혔다.

올마이투어의 숙소 예약 데이터 분석 결과에 따르면, BTS 공연이 예정된 3월 3주차 방한 외국인 예약 건수는 직전 주인 3월 2주차 대비 불과 일주일 만에 103%나 폭증했다.

이 같은 지표는 이른바 ‘BTS 특수’가 가시화된 것으로 분석되며, 전년 동기 대비로도 63.3%라는 가파른 성장세를 기록했다. 아울러 3월 전체 예약 역시 전년 동기 대비 33.5% 성장하며 K-콘텐츠의 막강한 파급력을 뒷받침했다.

3월 3주차 전체 예약의 41.8%가 광화문 공연장과 인접한 명동, 시청, 종로, 동대문 권역에 집중됐으며, 숙소 유형별로는 편리한 서비스와 접근성을 갖춘 3~4성급 호텔이 가장 높은 선호도를 보였다.

예약자 국적별 비중은 중화권이 41%로 가장 높았고 미주 및 유럽권 29.2%, 동남아 26.2% 순으로 집계돼 아시아를 넘어 전 세계 관광객의 유입이 이어지고 있음을 보여준다.

한국문화관광연구원의 분석에 따르면, BTS의 국내 콘서트 1회당 경제적 파급효과는 약 1조 2,000억 원에 달한다. 이번 컴백 공연 일정 발표 이후 48시간 동안 해외 포털 내 서울행 여행 검색량은 전주 대비 155% 증가한 것으로 나타나, 글로벌 팬덤의 관심이 실질적인 방한 수요로 직결되고 있음을 시사한다.

한편, 올마이투어는 이러한 K-콘텐츠 기반 여행 수요를 선점하기 위해 글로벌 파트너십을 확대하고 있다. 최근 일본 한큐 여행사와 협력해 명동·동대문 등 핵심 지역 숙소와 드라마 스튜디오 투어를 결합한 패키지 상품을 제작했으며, 중국의 플리기(Fliggy), 메이투안(Meituan) 등 주요 채널을 통해 테마별 K-콘텐츠 프로모션을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.