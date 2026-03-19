제과·빙과류·양산빵을 생산하는 5개 업체 19개 제품 가격 100∼400원, 최대 13.4%↓

[헤럴드경제=박연수 기자] 제과·빙과·양산빵 업체들이 19일 일부 제품 가격 인하에 나섰다. 정부가 물가 안정 기조를 강조한 가운데 식품업계 전반에서 가격 인하 움직임이 나타나고 있다.

농림축산식품부는 김종구 차관 주재로 진행한 민생물가 특별관리 태스크포스(TF) 유통구조 점검팀 3차 회의에서 이같이 밝혔다. 농식품부에 따르면 제과·빙과류·양산빵을 생산하는 5개 업체는 19개 제품 가격을 100∼400원, 최대 13.4% 인하한다.

먼저 제과 부문에서는 롯데웰푸드·해태제과·오리온 등 3개 업체가 제품 10종 가격을 평균 2.9∼5.6% 내린다.

롯데웰푸드는 비스킷 제품 ‘엄마손파이(127ｇ·254ｇ)’를 2.9%, ‘청포도 캔디’, ‘복숭아 캔디’ 등 캔디 3종 가격을 4% 인하한다. 해태제과는 ‘계란과자 베베핀’과 ‘롤리폴리’ 등 비스킷 제품 2종을 평균 5.0%, 오리온도 ‘배배’, ‘오리온웨하스’, ‘바이오캔디’ 가격을 평균 5.5% 내린다.

빙과 업체도 내린다. 롯데웰푸드·빙그레 등 2개 업체가 아이스크림 8종 가격을 평균 5.4∼6.0% 인하한다. 롯데웰푸드는 ‘찰떡우유빙수설 250㎖’, ‘와 소다맛 140㎖ 펜슬’ 2종 가격을 평균 13.4% 내린다. 빙그레는 ‘링키바’, ‘구슬폴라포 키위&파인애플’, ‘왕실쿠키샌드 피넛버터’ 등 아이스크림 6종 가격을 평균 8.2% 인하한다.

양산빵 업체에서는 롯데웰푸드가 ‘기린왕만쥬’, ‘기린 한입 꿀호떡’ 등 2종 가격을 평균 6.0% 인하하기로 했다. 삼립은 ‘포켓몬 고오스 초코케익’, ‘캘리포니아 호두크림샌드’ 등 제품 5종 가격을 평균 5.0% 내린다.