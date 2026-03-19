한국CXO연구소 조사…2위 JYP 박진영·3위 YG엔터 양현석

[헤럴드경제=김유진 기자] 국내 문화·콘텐츠 산업 관련 상장사 가운데 주식 평가액 100억원 이상을 보유한 개인 주주가 27명으로 집계된 것으로 나타났다. 이 가운데 하이브 방시혁 의장이 4조8000억원대 자산으로 1위를 차지했다.

19일 한국CXO연구소에 따르면 지난 17일 기준 K컬처 관련 종목에서 100억원 이상 주식 평가액을 보유한 개인 주주는 총 27명이다. 이들의 합산 주식 평가액은 6조1270억원으로, 올해 1월 초(5조9994억원)와 비교해 1276억원(2.1%) 증가한 것으로 집계됐다.

개인별로는 방시혁 하이브 의장이 4조8002억원으로 가장 많았다. 보유 주식은 1315만1394주로, 최근 약 80일 사이 주식 평가액이 2498억원(5.5%) 증가한 것으로 나타났다. 오는 21일 광화문에서 열리는 BTS 콘서를 앞두고 주가가 오름세를 보인 영향이 일부 반영된 것으로 분석된다.

2위는 박진영 JYP엔터테인먼트 최대주주(3627억원), 3위는 양현석 YG엔터테인먼트 최대주주(2250억원)로 조사됐다. 상위권 내에서도 자산 격차가 크게 벌어진 구조가 나타났다.

이 밖에 박성찬 다날 회장(896억원), 강승권 큐브엔터테인먼트 대표이사(628억원), 신현호 디앤씨미디어 이사회 의장(442억원), 양민석 YG엔터테인먼트 사장(403억원), 이재현 CJ ENM 회장(252억원) 등이 상위권에 이름을 올렸다.

방탄소년단(BTS) 멤버들의 주식 평가액도 17일 기준 200억원 안팎으로 추정된다. 2023년 9월 하이브 최대주주의 특별관계자에서 제외되면서 주식 변동에 따른 공시 의무는 해소됐지만, 기존 보유 지분을 유지하고 있다는 전제하에 뷔·슈가·지민·정국이 각각 249억원, 제이홉 229억원, RM 211억원, 진 191억원 수준으로 분석됐다.

방탄소년단(BTS) 멤버들의 주식 평가액은 17일 기준 200억원 안팎 수준으로 추정된다.이들은 2023년 9월 하이브 최대주주의 특별관계자에서 제외되면서 주식 변동에 따른 공시 의무는 해소됐다. 기존 공시된 보유 지분 기준으로 계산한 주식평가액은 멤버별로는 차이를 보였다. 뷔·슈가·지민·정국이 각각 249억원 수준으로 가장 높았고, 제이홉(229억원), RM(211억원), 진(191억원) 순으로 분석된다.

최근 장항준 감독이 연출한 영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 수 1300만명을 넘기는 등 흥행 사례가 이어지면서 한국 문화·콘텐츠에 대한 관심도는 높은 수준을 보이는 것으로 평가된다. 다만 이 같은 관심 확대에도 불구하고 관련 상장 주식에 대한 시장 평가는 전반적으로 낮은 편에 머물러 있는 것으로 분석된다.

이번 조사는 영화·음반·드라마·웹툰·웹소설 등 문화 콘텐츠를 제작하거나 유통하는 국내 상장사를 대상으로, 주식 가치가 100억원을 상회하는 개인 주주를 기준으로 진행됐다.