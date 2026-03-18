[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 정부의 공공기관 2차 이전에 대비해 민관 합동 컨트롤타워를 세우고 본격적인 유치전에 뛰어들었다.

시는 18일 시청 제3회의실에서 ‘창원시 공공기관 유치위원회’ 출범식을 개최했다. 위원회는 경제계, 학계, 산업계, 연구기관, 시의회 등 각 분야 전문가 22명으로 구성됐다. 이들은 앞으로 유치 전략 자문과 정책 제언을 통해 시의 유치 활동을 체계적으로 지원한다.

이날 출범식에서는 2026년 추진 계획을 공유하고 구체적인 유치 전략을 논의했다. 특히 지역 전략산업과 연관성이 높은 핵심 타깃 기관을 선정해 경남도와 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 정부의 공공기관 이전 정책 방향에 맞춘 선제적 활동도 강화한다.

공동위원장에는 최재호 창원상공회의소 회장이 선출됐다. 최 회장은 “창원의 강점을 바탕으로 전략적 활동을 펼쳐 가시적인 성과를 내겠다”며 “지역경제 활성화와 국가 균형발전에 힘쓰겠다”고 강조했다.

창원시는 기계·방위·원자력 산업이 밀집한 산업 도시라는 점과 우수한 정주 여건을 강점으로 내세우고 있다. 교육, 의료, 문화 등 인프라가 잘 갖춰져 이전 기관 임직원의 안정적 정착이 가능하다는 점을 적극 홍보할 방침이다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 “창원은 탄탄한 산업 기반을 갖춘 공공기관 이전의 최적지”라며 “유관기관과 협력을 강화해 유치 성과를 반드시 창출하겠다”고 말했다.