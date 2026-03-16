구성원이 AI 에이전트 만드는 AX 특화AI 개발 플랫폼, 단계별 교육

SK텔레콤이 ‘함께 만들어가는 변화, 인공지능 전환(AX)’라는 표어를 내걸고 전사 AX 전환을 가속한다. 기존 업무를 자동화하는 수준을 넘어, 전 구성원이 직접 AI 에이전트를 개발하도록 지원한단 방침이다.

16일 SK텔레콤은 비개발직군을 포함한 모든 구성원이 업무에 특화된 인공지능(AI)을 만든다는 ‘1인 1 AI 에이전트’ 목표와 관련 로드맵을 사내에 공개했다고 밝혔다.

우선 SK텔레콤은 코딩에 대한 경험과 지식이 없어도 에이전트를 만들 수 있도록 ▷범용성이 강한 ‘에이닷 비즈’ ▷마케팅 및 데이터 추출에 특화된 ‘폴라리스’ ▷네트워크 데이터 분석 및 코딩을 돕는 ‘플레이그라운드’ 등의 플랫폼을 제공한다.

구성원은 해당 플랫폼을 활용해 자연어 형식으로 질문을 하거나, 블록쌓기하듯 모듈을 조합해 실무에서 사용할 수 있는 AI 에이전트를 생성할 수 있다.

AX가 기업문화에 녹아들도록 지원하는 시스템인 ‘AXMS(AX Management System)’도 가동을 시작한다. AXMS는 개인이 제출한 아이디어와 진행 과정, 피드백 등을 공개해 중복 업무를 방지하는 역할을 한다. 이를 실시간으로 확인할 수 있는 대시보드도 제공한다.

SK텔레콤은 AX 아이디어 공모와 교육도 지속해서 전개할 예정이다. 지난 2월부터 시행 중인 ‘AX 혁신 아이디어 공모전’에는 약 180건의 의견이 접수됐다. 이 중 핵심 프로젝트를 패스트트랙으로 선정해 올 3분기 내 상용화를 목표로 실무자와 개발 부서가 공동 개발에 나섰다.

이 밖에도 프론티어 교육, 디자인 캠프, 부트캠프 등 단계별 프로그램을 운영해 구성원의 AI 활용 능력을 끌어올릴 계획이다. 특히 상반기 중 해커톤을 개최하고, 하반기에 2차 AX 프로젝트 선정과 우수 성과 포상 등으로 성공 사례를 전사에 확산한다.

아울러 SK텔레콤은 AX 성공 사례를 이미 업무에 적용했다고 강조했다. ‘보안 코딩 검증 자동화’는 AI가 코딩을 검토해 오류를 예방하고, 수정 방안을 제안하는 기능을 갖췄다. 이를 통해 담당자의 업무시간이 연 30%(약 3000시간) 단축됐다고 SKT는 설명했다.

또 위치 분석 설루션 ‘리트머스(LITMUS)’는 교통·유동 인구의 이동, 수단을 추론하는 AI 알고리즘을 결합해 지자체 공급 등 사업 성과를 창출했다.

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 “AI 전환은 화려한 기술이 아닌, 업무 현장에 있는 구성원의 작은 개선에서 시작된다”며 “우리의 문제는 현장에 답이 있다는 ‘우문현답’의 자세로 AI를 통해 불편을 해결하려는 시도가 모인다면 SK텔레콤만의 AX를 돌리는 동력이 될 것”이라고 밝혔다. 차민주 기자