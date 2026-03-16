새 광고 모델에 가수 화사 발탁

[헤럴드경제=김진 기자] 건강기능식품 전문기업 CJ웰케어는 프리미엄 유산균 대표 제품인 ‘바이오코어 건강한 유산균(500억 유산균)’을 리뉴얼하고 가수 화사를 광고 모델로 발탁했다고 16일 밝혔다.

바이오코어는 CJ웰케어의 고함량 기능성 프리미엄 유산균 브랜드다. 이번 리뉴얼은 유산균이 장 끝까지 살아서 갈 수 있도록 ‘장용성 캡슐’을 적용했다. 국내 상온 최대 보장균수 500억 CFU를 유지하면서 생존율을 높였다.

비피더스균도 1종에서 4종으로의 늘렸다. 비피더스균 외에도 독자 개발한 CJLP133 균주를 넣었다. CJLP133은 장뿐 아니라 피부 건강에 도움이 된다.

CJ웰케어는 새 모델인 가수 화사와 ‘화사하게 증식한다’를 주제로 캠페인을 펼칠 계획이다.

CJ웰케어 관계자는 “이번 리뉴얼은 실제 장 환경에서 활용 가능성까지 고려한 설계”라며 “소비자가 보다 체계적인 장 건강 관리를 기대할 수 있도록 했다”고 말했다.