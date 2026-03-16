정확한 거리 조절·타격…판정승 유지호 女 최초 통합 챔피언 등극

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 최대 입식격투기 단체 맥스FC의 31번째 대회인 ‘맥스FC 31 IN 익산’이 지난 14일 전북 익산실내체육관에서 성황리에 개최됐다.

이번 대회는 슈퍼미들급 챔피언 타이틀2차 방어전과 여성부 밴텀급·페더급 통합 타이틀전 등 굵직한 매치들이 펼쳐지며 격투기 팬들의 큰 관심 속에 진행됐다.

이날의 메인 이벤트 슈퍼미들급 챔피언 정성직(36·케이맥스짐)과 도전자 장동민(26·팀매드 본관)의 세 번째 맞대결이었다.

경기는 정성직의 노련한 경기 운영과 장동민의 강한 압박이 맞서는 양상으로 진행됐다. 정성직은 특유의 거리 조절과 정확한 타격으로 경기 흐름을 가져갔고, 장동민 역시 적극적인 공격으로 맞섰지만 챔피언의 운영 능력을 넘어서지 못했다. 결국 정성직이 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거두며 슈퍼미들급 챔피언 타이틀 2차방어에 성공했다.

첫 경기는 여성부 밴텀급과 페더급 챔피언이 맞붙는 통합 타이틀전으로 최은지(32·대구피어리스짐)와 유지호(29·광주쌍암팀맥)가 격돌했다.

두 선수는 초반부터 치열한 공방전을 펼쳤으나, 1라운드 앞치기로 먼저 다운을 뺏은 유지호가 안정적인 경기 운영과 정확한 타격 보여주며, 흐름을 가져갔다. 4,5라운드 최은지가 저돌적인 공격을 강행했어느 결국 유지호가 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거두며 여성부 통합 챔피언에 등극했다.

이어 열린 미들급 매치에서는 정연우(22·광주양산피닉스짐)와 김한별(24·인천대한)이 맞붙었다. 두 선수는 라운드 내내 팽팽한 공방을 펼쳤지만, 꾸준한 유효타를 적중시킨 정연우가 경기 주도권을 잡으며 3-0 만장일치 판정승을 거뒀다.

68㎏ 계약체중 매치로 펼쳐진 송건우(20·제주파이트앤피트니스)와 김건호(19·투혼청북정심관)의 경기는 1라운드 도중 로블로 상황이 발생하면서 결국 노콘테스트로 선언됐다.

여성부 플라이급 매치에서는 전재경(26·군산엑스짐)과 이소율(16·남양주정진와일드)이 맞붙었다. 전재경은 경기 초반부터 특유의 압박과 적극적인 타격을 앞세워 흐름을 주도했고, 결국 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거두며 상승세를 이어갔다.

이어 열린 57kg 계약체중 매치에서는 최성준(18·김제국제엑스짐)과 이한규(22·진해정의회관)가 격돌했다. 두 선수는 치열한 공방을 이어갔지만, 이한규가 정확한 타격과 경기 운영에서 앞서며 3라운드 3-0 만장일치 판정승을 거뒀다.

MAX FC 이용복 대표는 대회가 끝난 뒤 “챔피언 정성직의 안정적인 타이틀 방어와 함께 유지호의 여성부 통합 챔피언 등극, 그리고 젊은 선수들의 치열한 경기까지 다양한 스토리가 만들어진 대회였다”며 “앞으로도 MAX FC는 선수들에게 더 많은 기회와 무대를 제공하고 한국 입식격투기의 저변 확대와 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.