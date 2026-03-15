FR 7언더 최종합계 15언더파 “시즌 목표 2승 중 1승 달성”

[헤럴드경제=조용직 기자] 임진영이 KLPGA투어 2026시즌 개막전 우승컵을 품에 안았다.

임진영은 15일 태국 촌부리의 아마타스프링 컨트리클럽(파72·6609야드)에서 열린 KLPGA 투어 리쥬란 챔피언십(총상금 12억원) 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 기록하며 7언더파 65타를 쳤다.

최종 합계 15언더파 273타를 기록한 임진영은 이예원을 1타 차로 제치고 우승했다. 3라운드까지 선두에 4타 뒤진 공동 7위였던 임진영은 이날 7타를 줄이며 홍정민과 함께 나란히 데일리 베스트를 기록, 자신의 정규 투어 첫 우승을 역전승으로 장식했다.

2003년생 임진영은 2022년부터 정규 투어에서 뛰었으며 종전 최고 성적은 지난해 4월 덕신 EPC챔피언십 2위였다. 이 대회 우승 상금은 2억1600만원이다.

지난해 상금왕 홍정민이 12언더파 276타로 김시현, 전예성과 함께 나란히 공동 3위로 대회를 마쳤다.

임진영은 우승 후 인터뷰에서 “제가 선두인 상황을 몰랐기 때문에 크게 긴장되지 않았다”며 “이 자리에 서 있는 것이 믿기지 않고 꿈만 같다”고 말했다. 그는 “시즌 목표가 2승인데 일단 첫 승을 거둔 만큼 남은 대회에서도 좋은 성적을 내고 싶다”고 포부를 밝혔다.

임진영은 “(준우승한) 이예원과 동갑(2003년생)이고, 30일 정도 함께 훈련했다”며 “같이 연습하며 많이 배웠고, 특히 집중력이 정말 좋은 선수라고 느꼈다”고 밝혔다.

아마추어 오수민(신성고)이 8언더파 280타로 공동 10위에 올랐다. 지난해 대상 수상자 유현조는 4언더파 284타, 공동 37위로 시즌 첫 대회를 마무리했다.