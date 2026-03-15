정성호 법무부 장관이 지난 1월 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 이상섭 기자
정성호 법무부 장관이 지난 1월 12일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=김아린 기자] 정성호 법무부 장관이 국내 마약 범죄에 대한 엄정 대응을 재차 강조했다.

정 장관은 15일 자신의 페이스북에 “마약 범죄는 공동체 전체를 무너뜨리는 독버섯과 같은 범죄”라며 정부가 오는 16일부터 5월 15일까지 두 달간 상반기 마약류 특별단속에 돌입한다고 밝혔다.

그러면서 이번 특별단속은 “국경에서부터 유통망, 민생 현장까지 마약의 흐름을 끊어내고 범죄를 뿌리 뽑기 위한 총력 대응”이라고 설명했다.

특히 유통망 전체를 겨냥해 텔레그램과 다크웹 등 온라인 유통 채널을 중심으로 치밀한 단속을 펴나갈 계획이다. 정 장관은 “텔레그램, 다크웹 등 온라인 유통망은 물론 조직의 윗선과 자금줄까지 끊어내고자 한다”며 “온라인상 의료용 마약류 불법 유통 등 신종 범죄를 추적하고, 범죄 수익은 철저히 동결·환수하겠다”고 했다.

법무부는 외국인 마약 범죄에 대한 대응도 강화할 예정이다. 정 장관은 “전국 출입국 기관과 관계기관 간 핫라인을 가동하고, 외국인 마약사범은 강제퇴거와 입국금지 조치까지 단호하게 집행하겠다”고 했다.

이어 “법무부는 국민들의 안전을 지키고, 미래 세대에 다시 ‘마약 청정국 대한민국’을 물려줄 수 있도록 그 책무를 다할 것”이라고 했다.

법무부와 대검찰청은 지난해 11월 마약 범죄 정부 합동수사본부 출범 후 100일간 ▷마약 밀수·재배 사범 29명 입건·20명 구속 ▷마약 판매사범 23명 입건·12명 구속 ▷마약 유통사범 27명 입건·10명 구속 등 총 124명을 입건하고 56명을 구속하는 성과를 냈다.


arin@heraldcorp.com