[헤럴드경제=정윤희 기자] 만화영화 ‘로보트 태권V’의 촬영 감독 조복동(趙福東)씨가 지난 12일 오후 8시28분께 분당서울대병원에서 세상을 떠났다고 유족이 14일 전했다. 항년 76세.

1950년생인 고인은 1969년작 만화영화 ‘홍길동 장군’에서 촬영을 담당한 삼촌 조민철씨의 영향으로 영화계에 입문했다.

1972년 만화영화 ‘괴수대전쟁’부터 촬영을 맡기 시작해, 1972∼1974년 일본 후지TV가 방영한 만화영화 ‘독수리 오형제’(원제 과학닌자대 갓차만)와 ‘플란다스의 개’, ‘알프스 소녀 하이디’ 등 일본 애니메이션 촬영에 참여했다. 당시 일본 TV 애니메이션의 상당수를 국내에서 찍어서 납품할 때였다.

1976년 김청기 감독의 만화영화 ‘로보트 태권V’ 1, 2편 촬영 감독을 맡았다.

월간 ‘아이러브캐릭터’ 인터뷰에서 “1960∼1970년대만 해도 (만화영화) 촬영 기술을 배울 곳도, 자료도 없었다”며 “1973년에 일본 애니메이션이 국내에 들어오면서 촬영기법과 특수효과 기술을 배웠다, 로보트 태권V를 촬영하면서 셀 밑에 셀을 덧대고 유리에 반사하는 방식으로 내는 투과광 효과, 권총을 쏠 때 나오는 레이저 효과, 로봇이 변신할 때 나타나는 화려한 효과 등을 국내에서 처음으로 도입했다”고 말했다.

‘태권동자 마루치 아라치’(1977), ‘아리수변의 꿈나무’(1987), ‘블루시걸’(1994), ‘아마게돈’(1995), ‘또또와 유령친구들’(1998) 등을 촬영했다.

1988년 한국만화영화촬영기사협회 초대 회장을 지냈고, 1989년 촬영 스튜디오를 설립했다. 2005년 SICAF 애니메이션 어워드 공로상을 받았다.

이현찬 한국애니메이션예술인협회장은 “고인은 로보트 태권V를 시작으로 한국 만화영화 촬영의 선두 주자였고, 가장 왕성하게 활동한 분이셨다”고 말했다.

유족은 부인 이광숙씨와 2남(조용훈·조용현) 등이 있다. 빈소는 분당서울대병원 장례식장 13호실, 발인 15일 오전 6시30분, 장지 포천재림공원묘원. ☎ 031-787-1513